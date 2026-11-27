27 Novembre 2026

Afrique-Santé-Forum d’Abuja

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le Centre médical africain d’excellence (AMCE) d’Abuja organisera, en partenariat avec le département des solutions de veille commerciale (TRIN) de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), par l’intermédiaire de son TRADAR Club, le Forum conjoint AMCE–TRADAR Club sur la santé et l’investissement, le vendredi 4 décembre 2026, au Centre du commerce africain d’Afreximbank à Abuja (AATC-Abuja).

Le Forum réunira des responsables du secteur de la santé, des investisseurs et des décideurs publics de toute l’Afrique afin d’examiner les possibilités d’accroître les investissements dans le secteur de la santé sur le continent.

Placée sous le thème « Promouvoir l’excellence clinique et l’investissement dans le secteur de la santé en Afrique : accélérer la croissance par la recherche, l’innovation et les partenariats stratégiques », cette rencontre d’une journée devrait réunir de 350 à 400 participants. Ils représenteront un large éventail d’acteurs engagés dans le renforcement de l’écosystème de la santé en Afrique par la collaboration, l’innovation et l’investissement.

Le Forum examinera les moyens de mobiliser des investissements dans le secteur de la santé, de favoriser l’innovation clinique et de renforcer les partenariats pour élargir l’accès aux soins médicaux spécialisés en Afrique. Les échanges porteront principalement sur le financement de la santé, les thérapies avancées, la recherche et la pérennité de l’offre de soins.

La rencontre mettra également en lumière les principales réalisations de l’AMCE d’Abuja depuis son ouverture en juin 2025, notamment le développement de ses capacités en oncologie, en hématologie et dans les soins cardiovasculaires, ainsi que la réalisation d’interventions complexes telles que la chirurgie à cœur ouvert, les interventions cardiaques de pointe, la radiothérapie stéréotaxique extracrânienne pour le cancer du poumon, la greffe de cellules souches et l’échange de globules rouges pour le traitement de la drépanocytose.

À l’approche du Forum, Brian Deaver, directeur général de l’AMCE, a déclaré : « Au cours de l’année écoulée, l’AMCE a sensiblement élargi l’accès aux soins spécialisés de pointe au Nigéria et dans la région. Nos réalisations cliniques montrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les investissements dans les infrastructures médicales s’accompagnent d’une expertise spécialisée, d’activités de recherche et de partenariats internationaux. Ce Forum offre aux responsables du secteur de la santé, aux investisseurs et aux décideurs publics l’occasion d’examiner ensemble comment consolider ces progrès, renforcer les systèmes de santé africains et permettre à davantage de patients d’accéder, plus près de chez eux, aux soins spécialisés dont ils ont besoin ».

Le Forum devrait également accueillir le lancement d’une édition spéciale du rapport de TRIN intitulé Perspectives 2026 de l’industrie pharmaceutique et du secteur de la santé (2026 TRIN Pharmaceuticals and Healthcare Industry Outlook). Cette édition mettra en évidence le rôle de la veille commerciale et de l’analyse des marchés dans le repérage des possibilités d’investissement et des débouchés commerciaux dans les secteurs de la santé et de la pharmacie en Afrique.

Évoquant également la tenue du Forum, le Dr Yemi Kale, Directeur général en charge de la recherche et économiste en chef du Groupe Afreximbank, a déclaré : « La santé est à la fois un impératif social et un secteur qui présente d’importantes perspectives économiques pour l’Afrique. Nos travaux montrent que la demande de soins spécialisés, de produits pharmaceutiques et de technologies médicales augmente, alors que d’importantes lacunes subsistent en matière de production locale, de financement et d’accès aux marchés Par l’intermédiaire de TRIN et du TRADAR Club, nous entendons aider à transformer ces lacunes en opportunités en fournissant aux entreprises et aux investisseurs les analyses de marché dont ils ont besoin pour mieux cerner la demande, comprendre les marchés et prendre des décisions éclairées en matière de commerce et d’investissement.

Le Forum va plus loin en réunissant fabricants, prestataires de soins, investisseurs, organismes de financement et décideurs publics autour de ces analyses, afin de nouer des partenariats et de faire avancer les projets viables. »

Au-delà du Forum, le TRIN continuera d’accompagner les entreprises, les investisseurs et les institutions en leur fournissant des informations commerciales, des services de conseil et un accès aux réseaux pertinents pour les aider à repérer et à concrétiser les possibilités de commerce et d’investissement dans le secteur de la santé en Afrique.

Outre les échanges, le programme comprendra des rencontres interentreprises, des échanges avec des investisseurs, des expositions et des séances de réseautage, ainsi qu’une visite de l’établissement de soins spécialisés de l’AMCE et un gala anniversaire.

Parmi les intervenants de premier plan figureront le professeur Muhammad Ali Pate, Ministre coordonnateur de la Santé et de la Protection sociale de la République fédérale du Nigéria; le professeur Benedict Oramah, GCON, Président du Conseil d’administration de l’AMCE ; le Dr Tunji Alausa, Ministre de l’Éducation de la République fédérale du Nigéria. ; le Dr Yemi Kale, Directeur général en charge de la recherche et économiste en chef du Groupe Afreximbank ; la Dre Zainab Shinkafi-Bagudu, fondatrice et Directrice générale de la Medicaid Cancer Foundation et présidente de l’Union internationale contre le cancer (UICC) ; et le Dr Narbeh Melikian, cardiologue interventionnel, ainsi que d’autres responsables du secteur de la santé, décideurs publics et experts du secteur.

Le Forum témoigne d’un engagement commun à renforcer la collaboration entre les prestataires de soins, les investisseurs et les autres acteurs du secteur, afin de soutenir l’innovation médicale, d’élargir l’accès aux soins spécialisés et de contribuer au développement du secteur de la santé en Afrique.

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