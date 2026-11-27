27 Novembre 2026

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - Les membres du Groupe de coordination arabe (GCA) et du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE se sont réunis à Oslo les 24 et 25 novembre 2026 à l’occasion du Dialogue arabe-CAD 2026 sur le développement. Organisé à un moment critique pour la coopération internationale au développement – marqué par l’évolution des priorités géopolitiques, un déficit de financement croissant pour les Objectifs de développement durable (ODD) et des crises qui s’aggravent –, ce dialogue a réaffirmé la valeur d’un partenariat de longue date fondé sur la confiance, et s’est concentré sur la manière dont les bailleurs de fonds arabes et les membres du CAD peuvent, ensemble, apporter une contribution plus importante et de meilleure qualité.

Le Dialogue était coprésidé par Mme Gunn Jorid Roset, Directrice générale de l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad) ; M. Fawzi Yousef Alhunaif, Directeur général et président du conseil d’administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (AFESD) et président de la GCA ; et M. Carsten Staur, Président du CAD de l’OCDE. Enrichies par les contributions d’experts internationaux, les discussions ont porté sur deux thèmes : l’avenir de la coopération internationale au développement et les méthodes de travail, ainsi que le renforcement du financement mixte au service du développement durable, y compris dans les contextes fragiles.

Des partenariats fondés sur l’horizontalité et l’appropriation par les pays

Les participants ont convenu de la nécessité de s’appuyer sur des modèles de coopération éprouvés et de travailler au sein de partenariats plus larges afin de surmonter la fragmentation du paysage du développement. Ils ont souligné que l’horizontalité – c’est-à-dire des relations d’égalité et de respect mutuel entre les partenaires – devait être au cœur de ces partenariats, au même titre que le leadership des pays, l’appropriation locale et l’alignement sur les priorités nationales.

Les contextes fragiles : une priorité pour un engagement conjoint

Les contextes fragiles sont apparus comme un domaine clé pour une coopération renforcée. Les participants ont souligné l’importance d’appliquer les principes d’efficacité du développement dans ces contextes, en s’appuyant sur l’expérience complémentaire des bailleurs de fonds arabes et des membres du CAD, ainsi que d’assurer la cohérence entre les efforts humanitaires, de développement et de paix. Ils ont échangé leurs points de vue sur le soutien au relèvement et à la reconstruction, notamment en République arabe syrienne, et ont mis en avant l’intérêt du partage d’informations, d’une coordination plus étroite et d’un engagement complémentaire à l’appui des initiatives internationales et régionales en cours. Les consultations sur ces questions se poursuivront.

Financement mixte : de l’apprentissage mutuel à la mise à l’échelle

Les participants ont examiné les moyens de mobiliser des ressources supplémentaires et innovantes, y compris des capitaux privés, tout en préservant l’additionnalité en matière de développement – dans des domaines tels que l’emploi des jeunes et le travail décent, le climat et les infrastructures. Ils ont appelé à une plus grande standardisation des instruments et des structures de mobilisation afin de permettre une mise à l’échelle, combinée à une mise en œuvre adaptée au contexte que requiert la fragilité, ainsi qu’à une utilisation plus complète des complémentarités entre les agences de développement, les fonds de développement nationaux et régionaux, les institutions de financement du développement et les banques multilatérales de développement. Les participants ont souligné que le financement mixte complète, sans s’y substituer, le financement public concessionnel du développement.

Les participants se sont félicités de la poursuite et de l’élargissement de l’apprentissage mutuel dans le cadre du Partenariat arabo-CAD sur le financement mixte au service du développement durable, et se sont déclarés ouverts à une collaboration pratique accrue, notamment par le biais de plateformes nationales conjointes sur le financement mixte, de dialogues sur les politiques nationales, d’ateliers de renforcement des capacités et d’une participation conjointe à des événements de haut niveau.

Le Groupe de coordination arabe est une alliance stratégique offrant une réponse concertée au financement du développement. Depuis sa création en 1975, le Groupe a joué un rôle central dans l’accompagnement des économies et des sociétés vers un avenir meilleur, avec plus de 13.000 projets de développement financés dans plus de 160. Son action vise à autonomiser les pays en développement et à générer un impact positif durable.

Le Groupe est composé de 10 institutions nationales, régionales et internationales : le Fonds d’Abou Dhabi pour le Développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme du Golfe arabe pour le développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, Fonds koweïtien pour le développement, le Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds qatarien pour le développement, et le Fonds saoudien pour le développement.

Le Dialogue arabe-CAD sur le développement constitue une plateforme de haut niveau destinée à favoriser un engagement stratégique entre le Groupe de coordination arabe (ACG) et les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Ce dialogue vise à renforcer la coopération, à promouvoir l’apprentissage mutuel et à faire progresser des approches innovantes en matière de financement du développement et de coopération internationale pour le développement, afin de soutenir un développement durable et inclusif. (Source : Arab Coordination Group (ACG)).

FIN/INFOSPLUSGABON/RPR/GABON2026

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