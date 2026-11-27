27 Novembre 2026

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - CANEX Creations Inc., une filiale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA) d’Afreximbank, créée dans le but d’investir, de développer et de commercialiser la propriété intellectuelle, a signé un accord avec Adonis Production Limited visant à soutenir la réalisation et la sortie mondiale de 77 : The FESTAC Conspiracy, un thriller politique inspiré du FESTAC et produit par Adonis Production Limited.

Aux termes de l’accord signé le 6 novembre à Lagos, au Nigéria, en marge du CANEX WKND 2026, cet investissement contribuera à financer l’achèvement du film, sa commercialisation et sa distribution, permettant ainsi à ce projet cinématographique d'origine africaine de passer de la phase de production à sa diffusion auprès des publics africains et internationaux.

77: The FESTAC Conspiracy est un drame historique nigérian et un thriller politique inspiré des événements qui ont entouré le FESTAC ’77. Il s'agit de la suite du drame historique à succès « 76 », diffusé sur Netflix et qui a reçu 14 nominations aux Africa Magic Viewers’ Choice Awards 2017.

Ce nouveau projet réunit le réalisateur Izu Ojukwu et plusieurs acteurs du premier film, notamment Ramsey Nouah, Rita Dominic et Ibinabo Fiberesima. Il poursuit le récit du parcours de Joseph Dewa dans le contexte du FESTAC ’77, l’un des plus importants rassemblements culturels panafricains du XXe siècle.

L’accord d’investissement a été signé, au nom de CANEX Creations Inc. par Osahon Akpata, son directeur général, et, pour le compte d’Adonis Production Limited, par Prince Tonye Princewill, producteur exécutif du film.

Commentant l’importance de cet investissement, Osahon Akpata, Directeur général de CANEX Creations Inc, a déclaré :

« Ce projet est susceptible de contribuer de manière significative au rayonnement du cinéma africain et de démontrer le potentiel commercial des productions audiovisuelles du continent. Cet investissement témoigne ainsi de l’engagement d’Afreximbank, à travers CANEX Creations Inc., à soutenir des films africains présentant un réel potentiel commercial, en leur apportant les financements et l’accès aux marchés nécessaires pour toucher leur public. 77: The FESTAC Conspiracy revisite un moment important de l’histoire culturelle de notre continent, en mettant à l’honneur les talents créatifs africains. Notre soutien à l’achèvement du film, à sa commercialisation et à sa distribution contribue à renforcer la chaîne de valeur qui permet de passer de la production à la mise sur le marché ».

Soulignant que cet accord prévoit des ressources spécifiques pour le marketing et la distribution – qui constituent souvent des obstacles majeurs pour les projets cinématographiques africains – et qu’il favorise l’appropriation africaine ainsi que la visibilité internationale de récits ancrées dans l’histoire et l’expérience culturelle du continent, M. Akpata a déclaré que CANEX Creations Inc. jouait un rôle important dans le soutien à la commercialisation de la propriété intellectuelle créative africaine.

Représentant Adonis Production lors de la cérémonie de signature, Prince Tonye Princewill, président d’Adonis Production et producteur exécutif de « 77 : The FESTAC Conspiracy », a déclaré : « Le FESTAC ’77 reste l’un des événements culturels les plus ambitieux de l’histoire africaine, et « 77 : The FESTAC Conspiracy » utilise ce cadre remarquable comme toile de fond pour un thriller politique original qui aborde les thèmes de la créativité, du pouvoir et de l’identité. Nous sommes ravis de nous associer à CANEX Creations Inc. à cette étape importante du parcours du film. L’investissement de CANEX Creations Inc. dans la campagne de promotion témoigne d’un engagement commun à faire en sorte que des récits africains audacieux puissent toucher un public plus large et s’imposer avec succès sur la scène internationale ».

CANEX Creations Inc. (CCInc) est une filiale détenue à 100 % par le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la branche d’investissement en fonds propres d’Afreximbank. Créée pour valoriser les actifs de propriété intellectuelle de l’Afrique, CCInc accompagne, par le biais d’investissements, les créateurs et les innovateurs dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, de la mode, etc.

Le Fonds de développement des exportations en Afrique (« FEDA ») est la filiale d’investissement à impact d’Afreximbank, créée pour fournir des capitaux propres, des quasi-fonds propres et des capitaux d’emprunt afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en capitaux propres) nécessaire pour transformer le secteur du commerce en Afrique.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

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