25 Novembre 2026

LIBREVILLE, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le secteur minier grâce aux activités des mines de Franceville et de Moanda connait une embellie. Pour réussir le paris du développment de ce secteur, le Gabon devra rechercher un équilibre entre l'engagement des investisseurs, le développement énergétique souverain mais également circonscrire des reformes du cadre juridique relatif au potentiel national dans le secteur extractif.

Et ce, dans le but d'améliorer la dynamique de développment en amont et des infrastructures.

Mais il est également possible d'utiliser les ressources minières pour réduire les coûts de l'électricité et soutenir la compétitivité industrielle. Un aspect important pour accéder à l'autonomie énergétique est la construction de nouvelles centrales énergétiques en phase avec les besoins des usines de transformation des minerais, notamment.

Le Gabon dispose de potentialités immenses en eau mais n'arrive pas encore à assurer les besoins de la population-- dont plus de la moitié vit à Libreville, la capitale pour l'eau et l'électricité.

A Owendo, la réahabilitation de la centrale thermique est en pleine mutation mais ne concerne que l'amélioration des besoins domestiques.

Grâce au programme d'investissement triennal pour la période 2025-2028 de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), la production électrique se trouvera renforcée dans le Grand Libreville avec la mise à contribution e 5 turbines à gaz de nouvelle génération, capables de hisser la capacité totale de cette centrale de 55 à près de 1000 megawatts.

FIN/INFOSPLUSGABON/ORF/GABON2026

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