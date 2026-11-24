24 Novembre 2026

Afrique-Economie-Investissements/ Afreximbank

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) - Afreximbank appelle à un renforcement des investissements dans l'affacturage afin de combler le déficit de financement des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique, estimé à 300 milliards de dollars US.

Afreximbank s’est fixé pour ambition de porter le volume de l’affacturage en Afrique à au moins 240 milliards d’euros, soit environ 10 % du PIB du continent

Afreximbank est favorable au renforcement des partenariats, à l’amélioration des cadres réglementaires et à une augmentation des investissements dans l’affacturage et le financement de la chaîne logistique, afin d’élargir l’accès aux fonds de roulement pour les Petites et moyennes entreprises (PME) à travers l’Afrique.

Les PME représentent plus de 90 % des entreprises et contribuent à plus de 60 % de l’emploi et du PIB sur le continent. Pourtant, elles continuent de faire face à des contraintes de financement importantes, le déficit annuel de financement des PME en Afrique étant estimé à 300 milliards de dollars US.

S’exprimant lors de l’atelier annuel d’Afreximbank sur l’affacturage, organisé à Gaborone (Botswana) sous le thème « Unlocking Working Capital for Africa’s Growing Businesses through Factoring and Supply Chain Finance [Libérer les fonds de roulement pour les entreprises africaines en pleine croissance grâce à l’affacturage et au financement de la chaîne logistique] », Eric Intong Monchu, Directeur général du Groupe chargé des Relations avec la clientèle à Afreximbank et Président de la section Afrique de FCI, a souligné le potentiel croissant de l’affacturage en tant que solution de financement alternative pour les entreprises ayant un accès limité aux crédits bancaires traditionnels.

L’affacturage permet aux entreprises de transformer leurs factures en attente de paiement en fonds de roulement immédiat, les aidant ainsi à gérer leur trésorerie, à couvrir leurs dépenses opérationnelles et à honorer de nouvelles commandes sans avoir à attendre que leurs clients règlent leurs factures.

Associé au financement de la chaîne logistique, il constitue un levier essentiel pour surmonter les contraintes de liquidité, renforcer les relations avec les fournisseurs et permettre aux entreprises de participer plus efficacement au commerce national, régional et international.

« L’affacturage et le financement de la chaîne logistique sont des outils essentiels pour remédier aux contraintes liées aux fonds de roulement en Afrique et libérer le potentiel de croissance de nos PME. Le déficit de financement des PME sur le continent, qui s’élève à 300 milliards de dollars US, ne peut être comblé par le seul recours aux crédits bancaires traditionnels. Nous devons diversifier les solutions de financement, renforcer le cadre juridique et réglementaire, et développer les capacités institutionnelles nécessaires pour rendre le financement fondé sur les créances plus accessible aux entreprises à travers l’Afrique », a-t-il déclaré.

M. Monchu a indiqué que les volumes mondiaux d'affacturage étaient passés de 3 100 milliards d'euros en 2021 à 3 900 milliards d'euros en 2025, tandis que les volumes africains avaient progressé de 32 milliards d'euros à 51 milliards d'euros au cours de la même période.

Soulignant l’importance de cette opportunité, M. Monchu a précisé que les volumes de d’affacturage en Afrique avaient plus que doublé, passant de 21,6 milliards d’euros en 2017 à 51,4 milliards d’euros en 2025, avec près de 200 sociétés d’affacturage opérant désormais sur l’ensemble du continent.

Lors de son allocution d’ouverture de l’atelier, Mme Betül Kurtulus, Secrétaire générale de FCI, l’organisme mondial qui représente le secteur de l’affacturage et du financement des créances issues du commerce national et international en compte ouvert, a déclaré : « Notre objectif est d’aider les institutions financières à développer des activités d’affacturage durables. À mesure que les entreprises africaines pénètrent de nouveaux marchés, elles ont besoin que les institutions financières les accompagnent au-delà de leurs frontières nationales. C’est là que le réseau international de FCI peut faire la différence. Si le commerce peut franchir les frontières, le financement doit pouvoir en faire autant ».

Afreximbank s’est fixé pour ambition de porter le volume de l’affacturage en Afrique à au moins 240 milliards d’euros, soit environ 10 % du PIB du continent. Pour atteindre cet objectif, il faudra un financement soutenu des établissements d’affacturage, des cadres juridiques et réglementaires plus solides, une expertise technique accrue et une collaboration plus étroite au sein du secteur des services financiers.

Afreximbank a également réaffirmé son engagement à collaborer avec FCI et sa section africaine, les institutions financières du Botswana ainsi que d’autres parties prenantes, afin de bâtir un écosystème d’affacturage plus solide et plus inclusif, capable de libérer du fonds de roulement pour les PME, de renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales et d’accélérer le commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intra-régional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2025, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 48,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 8,4 milliards de dollars US. Afreximbank est notée AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A par GCR, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et Baa2 par Moody’s. Moody's (Baa2) et S&P Global Ratings (BBB+). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

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