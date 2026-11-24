24 Novembre 2026

Gabon-Economie-Investissements/Mines

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) – Le président Oligui Nguema s’est récemment entretenu à Libreville avec Monsieur Yasuhiro Doida, un responsable de la firme privée japonaise (AML) spécialisée dans la production et la transformation du manganèse.

C’est Son Excellence Ando Yoshio, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise qui a introduit M. Yasuhiro Doida au palais présidentiel.

​​Cette rencontre s’inscrit dans le renforcement de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon et met en évidence la vision politique du Chef de l’État qui reste favorable à des investissements étrangers afin de diversifier l’économie du pays, toujours dépendantes du pétrole et du bois.

Le Japon a besoin de manganèse et la Gabon souhaiterait voir se développer des activités industrielles à travers une transformation locales de ses matières premières, avant exportation.

L’autre aspect souvent évoqué est le transfert des technologies qui passe nécessairement par la formation des techniciens gabonais.

AML est présente en Afrique du Sud, Malaisie, notamment.

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