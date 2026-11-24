24 Novembre 2026

Afrique-Conflits-Somalie/Sécurité-Climats

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) - Les récents combats intervenus dans et autour de Baidoa, dans l’État du Sud-Ouest de la Somalie, ont déplacé plus de 18 000 personnes. Les communautés ont été contraintes de quitter leurs foyers en quête de sécurité et vont devoir affronter d’autres épreuves, notamment les fortes pluies et le risque d’inondation sous l’effet du phénomène El Niño, rapporte un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les régions de Bay et de Bakool dans l’État du Sud-Ouest comptent parmi les plus touchées de Somalie, en particulier sur le plan de l’insécurité alimentaire. Le conflit armé en cours, qui s’est intensifié depuis le mois de mars, menace d’aggraver la situation des communautés déjà durement touchées par les conséquences de la sécheresse.

À cause des déplacements massifs, des pénuries alimentaires et de l’accès limité aux soins de santé suite aux réductions de l’aide qui ont entraîné la fermeture de dispensaires, les fortes pluies attendues risquent de porter le coup de grâce aux familles qui peinent déjà à s’en sortir.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) collabore avec le Croissant-Rouge de Somalie pour venir en aide aux communautés touchées. À ce jour, 527 personnes blessées dans le conflit ont été transportées vers un hôpital proche par les équipes d’intervention des volontaires du Croissant-Rouge de Somalie.

Le conflit et l’insécurité sont les principales causes des déplacements intervenus à Bay cette année. Entre juillet et septembre, la reprise des combats a contraint des milliers d’habitants à fuir leur foyer, ce qui représente près de la moitié de tous les déplacements liés au conflit enregistrés en Somalie sur la période. L’intensité du conflit armé a été particulièrement alarmante, la violence atteignant des niveaux sans précédent ces dernières années dans des villes de la région de Bay.

« Baidoa est devenue une ville fantôme. Les familles ont fui, craignant pour leur vie. Les rues étaient désertes et on pouvait voir les maisons endommagées par les obus de mortier », raconte Mayow Mohamed, chef du bureau du CICR à Baidoa, décrivant la situation au lendemain des combats intervenus en septembre.

L’État du Sud-Ouest s’enfonce dans une crise humanitaire toujours plus grave. À elle seule, la région de Bay accueille plus d’un demi-million de déplacés[2], et quelque 26 000 d’entre eux à Baidoa pourraient être confrontés à une grave insécurité alimentaire d’ici fin décembre, selon l’analyse des experts chargés du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Le CICR continue d’exhorter toutes les parties à prendre des précautions pour épargner les civils. Il appelle également à garantir l’accès des blessés aux hôpitaux, la protection des personnels de santé et des ambulances, et à s’abstenir d’attaquer les structures et les abris accueillant des déplacés.

Jusqu’à présent, le CICR et le Croissant-Rouge de Somalie ont répondu aux besoins humanitaires des communautés touchées comme suit :

Soutien médical : plus de 500 patients blessés ont été transportés à l’Hôpital régional de Bay par les équipes d’intervention de volontaires du Croissant-Rouge de Somalie.

Dons de matériel et produits médicaux : les fournitures distribuées à l’Hôpital régional de Bay ont facilité le traitement de plus de 160 patients, tandis que les autres dons de matériel médical en faveur de l’Hôpital de Bayhaw ont permis de soigner plus de 60 patients.

Premiers secours : les équipes du Croissant-Rouge de Somalie ont dispensé les premiers secours à près de 150 personnes.

Visites dans les lieux de détention : les équipes du CICR ont visité des personnes détenues en lien avec le conflit dans la prison centrale de Baidoa.

Aide en espèces : près de 2000 familles déplacées à Awdiinle ont reçu une aide en espèces pour acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.

Rétablissement des liens familiaux : plus de 4000 appels téléphoniques gratuits ont pu être passés par les personnes déplacées par le conflit qui tentent de retrouver leurs proches portés disparus.

Traitement respectueux des morts : plus d’une vingtaine de participants du domaine médical, dont des membres du personnel du Croissant-Rouge de Somalie, ont été formés à la prise en charge digne des dépouilles mortelles.

Droit international humanitaire (DIH) : 300 porteurs d’armes à Baidoa et Xudur ont été formés aux principes du DIH.

Préparation aux inondations (en cours) :

10 500 sacs de sable ont été distribués aux dispensaires du Croissant-Rouge de Somalie à Berdale, Xudur et Wajid.

Des articles de secours tels que des bâches, des moustiquaires et des produits d’hygiène ont été prépositionnés et certains distribués à la prison centrale de Baidoa.

14 points d’eau ont été aménagés pour résister aux effets des fortes pluies attendues.

FIN/INFOSPLUSGABON/GDS/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon