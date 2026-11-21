21 Novembre 2026

Gabon-Médias-OPAM/Nouveau Bureau

LIBREVILLE, 21 novembre (Infosplusgabon) - A la suite de la reconduction pour un deuxième mandat de Jean-Yves Ntoutoume à la tête de l'Organisation patronale des Médias (OPAM), le nouveau bureau a été rendu public ce samedi. Il se compose comme suit :

Président : Jean-Yves Ntoutoume (Groupe Le Temps)

Vice-président 1, chargé du comité scientifique : François Djimbi (Info Route Gabon)

Vice-président 2, chargé des organismes internationaux : Raissa Sylvana Oyeasseko (Nord Édition)

Vice-président 3, chargé de l'éthique, de la régulation et de la liberté de la presse : Antoine Nkolo Lawson (Info Plus Gabon)

Conseillers du président :

Alphonse Ongouo (Groupe Oloumambe)

Blaise Mengue Menna (Groupe Mayiga Com)

Jean Claude Nounamo (Gabon all sports)

Bob Mwenda Peke (Gabon d'Abord)

Secrétaire général : Thomas René She (Globe Infos)

Secrétaire général adjoint : Justin Mbatchi (Gabon Quotidien)

Trésorier : Rufin Oke Nze (Groupe GMCD et Paraclet News)

Trésorier Adjoint : Théophile Nkoulou Menie (Mibana)

Conseiller chargé de la presse écrite et numérique : Roland Etoughe (Le Mbandja et Mingo Express)

Conseiller chargé de la formation et du perfectionnement professionnel : Yves Laurent Goma (Gabon Actu)

Conseiller chargé des relations avec les institutions étatiques et de la communication : Abbé Serge Patrick Mabickassa (Maison catholique des médias)

Conseiller chargé du suivi administratif des entités membres : Basile Maurice Magnabouani (Groupe Siecom)

Conseiller chargé du développement digital : Nellya Dorothée Irounda Kouda (Le Patriote)

Conseiller chargé des affaires sociales et négociations collectives : Junior Mboulet (Flash Webdo)

FIN/INFOSPLUSGABON/YYT/GABON2026

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