20 Novembre 2026

LIBREVILLE, 15 novembre (Infosplusgbon) - La récente visite en Chine du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema s'était soldée par une multitude d'accords signés à Shanghai dans le but, notamment, de favoriser la modernisation et l’industrialisation du pays.

L'un des moments forts, le 5 novembre dernier, avait été la signature d’accords destinés à renforcer la coopération économique et technologique entre le Gabon et ses partenaires.

Les domaines de la sécurité, de l’enseignement supérieur, de l’intelligence artificielle, de l’énergie et des infrastructures industrielles, avaient été particulièrement ciblés.

Ainsi, dans le domaine technologique, trois protocoles d’accord ont été signés avec le groupe chinois Huawei et concernent le renforcement des dispositifs de sécurité publique par les technologies intelligentes.

Les partenariats mis en exergues permettront la modernisation numérique des universités publiques et la dotation en équipements pédagogiques d’intelligence artificielle à l’Université Brice Clotaire Oligui Nguema, nouveau temple de formation pour stimuler les métiers du futur, fort appréciés par les jeunes Gabonais.

Sur le plan énergétique et industriel, une lettre d’intention avait été signée entre la République gabonaise, Eramet Comilog et Sinohydro, filiale du groupe PowerChina, pour étudier l’alimentation électrique de la future usine d’alliages de manganèse que Comilog envisage dans la région de Libreville.

Ce choix s'inscrit dans la volonté des autorités gabonaise de ne plus exporter certaines matières premières à l'état brut afin que ces dernières puissent être transformées localement, du moins vers un premier stade de valeur ajoutée.

Le clou du voyage officiel du chef de l'Etat en Chine a certainement été la confirmation de l'accord liant les entreprises qui s'investira dans la construction du chemin de fer et du port en eau profonde de Kobe-Kobe, nécessaires pour l'évacuation du fer de Belinga.

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