Le Français Eramet augmente son chiffre d'affaires de 31% grâce à une amélioration logistique au Gabon

04 Novembre 2026

LIBREVILLE, 4 novembre (Infosplusgabon) - Le groupe français Eramet a vu la progression de son chiffre d'affaires sur les revenus de manganèse de 31% le portant à 190,2 milliards FCFA au cours du troisième trimestre 2026.

Ces résultats sont issus de l'augmentation des volumes de manganèse commercialisés et un meilleur prix de vente du minerai en provenance de Moanda, dans le Sud-Est du Gabon.

"Les ventes externes de minerai ont progressé de 15% pour atteindre 1,4 million de tonnes entre juillet et septembre. Dans le même temps, les prix de vente réalisés ont augmenté de 18% par rapport au troisième trimestre 2025. Eramet explique cette évolution par une amélioration de la composition de ses ventes, notamment une proportion plus importante de livraisons effectuées en dehors du marché chinois. La combinaison des volumes et des prix a permis à l'activité minerai de générer 69 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur un an", rapporte le site Sikafinance.

"Ces bons résultats découlent de l'amélioration de la chaîne logistique gabonaise. La production de la mine de Moanda est restée stable à 1,9 million de tonnes au troisième trimestre, tandis que les quantités de minerai transportées par Setrag ont augmenté de 7% pour atteindre 1,7 million de tonnes", poursuit le site.

Toujours selon Sikafinance, "sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires de l'activité minerai de manganèse a atteint 871 millions d'euros, soit environ 571,3 milliards FCFA, en augmentation de 17%".

Le transport par voie ferrée notamment pour les minerais, le fret et les passagers prendra une place plus importante dès l'exportation annoncée en 2030 des minerais.

Le capital de Comilog est réparti comme suit : 63,7 % par Eramet, 28,9 % par la République gabonaise, et environ 7 % par Carlo Tassara France. Cette structure d'actionnariat permet à Eramet de maintenir une position dominante dans la filiale.

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