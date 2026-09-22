LIBERIA : Des brûlures sévères compromettent la scolarité d’une enfant

22 Septembre 2026

LIBREVILLE, 22 septembre (Infosplusgabon) - Pendant des années, Adama a assisté, impuissante, au repli de sa fille Jaminatu sur elle-même. De graves contractures dues à des brûlures ont contraint cette fillette de 11 ans à quitter l’école et à vivre dans l’isolement.

« Jaminatu n’arrivait pas à avoir des contacts sociaux par peur qu’on se moque d’elle», révèle Adama. « Je pleurais beaucoup à cause de ça. »

Les contractures touchant l’aisselle et le coude gauches de Jaminatu limitaient fortement les mouvements de son bras, et rendaient les activités quotidiennes difficiles. Jaminatu passait donc la plupart de son temps seule à l’intérieur.

« Je voulais aller à l’école, mais je ne pouvais pas. Voir les autres enfants faire des choses impossibles pour moi me brisait le cœur », confie-t-elle.

Les contractures sévères dues à des brûlures entraînent un blocage des articulations dans des positions anormales. Lorsqu’elles ne sont pas traitées, comme dans le cas de Jaminatu, elles peuvent considérablement affecter la capacité d’une personne à aller à l’école et à accomplir ses tâches quotidiennes.

La brûlure de Jaminatu provient d’un tragique accident d’eau bouillante. Confrontée à des frais médicaux inabordables, la famille n’avait d’autre choix que de se tourner vers des remèdes traditionnels inefficaces, laissant Jaminatu avec des cicatrices visibles et une contracture sévère. Après avoir fait des allers-retours dans les hôpitaux publics sans qu’aucune solution claire ne se profile, les rêves qu’Adama nourrissait depuis longtemps pour l’éducation de sa fille semblaient anéantis.

Pourtant, elle continait d’espérer. Puis, un jour, une émission de radio a incité la famille à contacter Mercy Ships pour une opération à bord du Global Mercy™ amarré à Freetown, en Sierra Leone. L’opération de chirurgie reconstructive de Jaminatu, qui a duré trois heures et demie, a été menée par le Dr Tertius Venter, chirurgien plasticien sud-africain bénévole, qui a souligné que les brûlures touchent particulièrement les populations les plus vulnérables.

« On ne constate pas ce genre de conséquences des brûlures dans les pays à revenus élevés », explique le Dr Venter. « Ainsi, ce qui n’est souvent qu’une brûlure superficielle s’infecte et, avec le temps, se transforme en une brûlure très profonde entraînant une importante perte de peau. Et la seule façon pour le corps de guérir est de rapprocher les bords de la peau. Si cela se produit au niveau d’une articulation, on se retrouve avec une articulation qui ne fonctionne plus. »

Des études scientifiques (https://apo-opa.co/4yWAy2p) confirment que les brûlures touchent de manière disproportionnée les populations des pays à revenus faibles ou limités. Près de 4 % des personnes interrogées en Sierra Leone avaient souffert d’un ou plusieurs types de brûlures, les enfants étant les plus touchés et les membres supérieurs figurant parmi les zones les plus affectées. Les enfants âgés de 0 à 4 ans représentaient la proportion la plus élevée, suivis par ceux âgés de 5 à 14 ans. Quatre-vingt-neuf pour cent des brûlures signalées étaient causées par des liquides chauds — comme celle de Jaminatu.

Après son opération, Jaminatu a entamé une rééducation intensive qui a duré près de six mois. À l’issue de ce parcours, elle a retrouvé toute la mobilité de son bras et a enfin surmonté les limitations physiques qui avaient marqué sa vie pendant deux ans.

Une fois parties du navire-hôpital, Jaminatu et Adama sont rentrées dans leur village. Leurs voisins, ravis, se sont précipités à leur rencontre pour les accueillir avec des cris de joie.

« A notre arrivée et à la vue de tout ce monde, j’étais tellement heureuse de cette marque de bienveillance pour ma fille », témoigne Adama, soulagée.

Pour elle, le rétablissement de Jaminatu signifiait bien plus qu’une simple récupération de sa mobilité ; elle retrouvait l’espoir de voir sa fille vivre hors de sa chambre, poursuivre ses études et saisir des opportunités qui lui avaient autrefois semblé hors de portée.

Mercy Ships exploite des navires-hôpitaux qui fournissent des interventions chirurgicales gratuites ainsi que d’autres services de santé aux personnes ayant un accès limité à des soins médicaux sûrs. Organisation internationale confessionnelle, Mercy Ships se consacre entièrement, depuis plus de trois décennies, à des partenariats avec des nations africaines. En collaboration avec des partenaires locaux, Mercy Ships propose également des formations aux professionnels de santé et soutient la construction d’infrastructures médicales dans les pays afin de laisser un impact durable.

Chaque année, plus de 2 500 professionnels bénévoles issus de plus de 70 pays servent à bord des deux plus grands navires-hôpitaux non gouvernementaux au monde, l’Africa Mercy® et le Global Mercy™. Des professionnels tels que des chirurgiens, dentistes, infirmiers, formateurs en santé, cuisiniers et ingénieurs mettent leur temps et leurs compétences au service de l’amélioration de l’accès à des soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs. Mercy Ships a été fondée en 1978 et dispose de bureaux dans 16 pays ainsi que d’un Centre de Services Afrique à Dakar, au Sénégal. (Source : APO Group pour Mercy Ships).

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