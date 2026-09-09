Le Sénégal franchit une nouvelle étape avec l’adoption d’un agenda national de plaidoyer pour le MOHEBS

09 Septembre 2026

LIBREVILLE, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le Sénégal franchit une étape majeure dans la transformation de son système éducatif. Pour la première fois, le Gouvernement se dote d’un agenda national structuré de plaidoyer en faveur des apprentissages fondamentaux, avec la validation institutionnelle de la Stratégie nationale de Plaidoyer (SNP) pour accompagner la mise à l’échelle du Modèle harmonisé d’Enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS). Réunie à la Sphère ministérielle de Diamniadio sous le leadership du Ministère de l’Éducation nationale (MEN), cette rencontre marque le passage d’une réforme ayant démontré son potentiel à une ambition nationale portée par l’État, avec un objectif clair : assurer son institutionnalisation, sa pérennisation et sa mise à l’échelle.

La Stratégie nationale de Plaidoyer vise ainsi à fédérer les ministères, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile, la jeunesse, les communautés, les chercheurs, le secteur privé et les médias autour d’une vision commune pour l’avenir des apprentissages fondamentaux au Sénégal.

Une réforme soutenue par des résultats concrets

Le MOHEBS s’appuie sur des résultats encourageants. Une évaluation indépendante menée par RTI International en 2023 a mis en évidence une amélioration de 29 points de pourcentage en lecture orale et en compréhension chez les élèves bénéficiant du modèle, comparativement à leurs pairs scolarisés uniquement en français.

Aujourd’hui déployé dans les 18 académies du pays, le modèle touche aujourd'hui plus de 640 000 élèves de CI et de CP dotés de manuels en langues nationales, avec l'appui de 12 116 enseignants, 7 327 directeurs d'école et 339 inspecteurs formés.

Ces résultats renforcent l’ambition du Sénégal de faire du bilinguisme un levier d’amélioration durable des apprentissages et de réduction des inégalités scolaires.

Trois priorités pour transformer les acquis en changement durable

La Stratégie nationale de Plaidoyer s’articule autour de trois axes complémentaires :

Renforcer l’ancrage institutionnel du MOHEBS ;

Mobiliser un financement national durable pour sa pérennisation et son passage à l’échelle ;

Renforcer l’adhésion sociale et l’engagement citoyen autour de la réforme.

Réunissant une centaine de participants, autorités du MEN, ministères techniques, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, chercheurs, collectivités territoriales, secteur privé et médias, la session a permis de renforcer le portage institutionnel et politique du MOHEBS, de mobiliser des ressources durables et d’élargir l'appropriation du modèle. Elle a permis de recueillir les orientations des autorités politiques, de susciter des engagements concrets des partenaires et de partager les mécanismes de suivi, de coordination et de redevabilité qui accompagneront le déploiement de la SNP.

« Notre ambition est claire : faire du MOHEBS une réforme institutionnalisée, durablement financée, progressivement généralisée, évaluée et collectivement portée par la Nation. C'est à cette condition que nous contribuerons à bâtir l'école sénégalaise de 2035 », a déclaré M. Papa Malick Ndao, Secrétaire général du Ministère de l'Éducation nationale, à l'ouverture de la session.

Du projet à une ambition nationale

Avec cette Stratégie nationale de Plaidoyer, le Sénégal affirme sa volonté de faire des apprentissages fondamentaux une priorité nationale durable, en plaçant le leadership gouvernemental, le financement national et la mobilisation de l’ensemble de la société au cœur de la mise à l’échelle du MOHEBS.

« Le défi réside désormais dans la pérennisation, la mise à l'échelle et l'ancrage durable de la réforme », a ajouté Dr Astou Fall, Directrice des Programmes de Speak Up Africa, qui a accompagné la Direction de l'Enseignement élémentaire (DEE) dans l'élaboration de cette stratégie.

Cette dynamique contribue plus largement à la promotion des apprentissages fondamentaux sur le continent, notamment à travers le Hub d’apprentissage fondamental (FLN Hub), et s’inscrit dans les ambitions de l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) relatif à une éducation inclusive, équitable et de qualité.

À l’issue de la rencontre, la Stratégie nationale de Plaidoyer a été institutionnellement validée et constituera désormais un cadre national de mobilisation, de coordination et de plaidoyer en faveur de la mise à l’échelle du MOHEBS.

Le Modèle harmonisé d'Enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS) est porté par le Ministère de l'Éducation nationale du Sénégal à travers sa Direction de l’Enseignement Élémentaire (DEE). Il vise à instaurer un enseignement structuré en langues nationales et en français afin d'améliorer durablement les apprentissages fondamentaux et de réduire les inégalités scolaires. Déployé dans l'ensemble des régions du pays, le MOHEBS s'inscrit dans la dynamique de refondation curriculaire portée par le Ministère, avec l'ambition de former, à l'horizon 2035, des citoyens ancrés dans leur socle de valeurs africaines tout en étant préparés aux défis du développement durable, du numérique et de l'intelligence artificielle.

Speak Up Africa est une organisation panafricaine de plaidoyer et de politiques publiques, basée à Dakar, dont la mission est de catalyser le leadership africain et d'orienter les politiques publiques en faveur du développement durable sur le continent. Dans le cadre du MOHEBS, Speak Up Africa, sous l'égide de la Fondation Gates, intervient en tant que partenaire d'exécution aux côtés du Ministère de l'Éducation nationale, et inscrit cette réforme dans sa dynamique plus large de promotion des apprentissages fondamentaux en Afrique, notamment à travers le Hub d'apprentissage fondamental (FLN Hub).

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