L’ancienne Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura rejoint le conseil consultatif d'African Collaborations Group (ACG) pour accompagner le développement de pôles intégrés de sport et de divertissement à travers l'Afrique

03 Septembre 2026

LIBREVILLE, 3 septembre (Infosplusgabon) - African Collaborations Group (ACG), plateforme stratégique d'origination et de collaboration dédiée à l'industrialisation du sport en Afrique par la création d'écosystèmes de pôles intégrés bancables de sport et de divertissement, annonce aujourd'hui la nomination de Fatma Samoura au sein de son conseil consultatif.

Reconnue comme l'une des figures les plus distinguées de l'administration sportive de sa génération, Mme Samoura apporte plus de trois décennies d'expérience en leadership international couvrant le sport, le développement, les affaires humanitaires et la gouvernance mondiale.

Mme Samoura a exercé les fonctions de Secrétaire Générale de la FIFA de 2016 à 2023, devenant la première femme et la première personne non européenne à occuper ce poste dans l'histoire de la FIFA. Durant son mandat, elle a supervisé l'administration mondiale de la FIFA à travers ses principales fonctions opérationnelles et institutionnelles, notamment l'organisation de deux Coupes du Monde de la FIFA et de deux Coupes du Monde féminines de la FIFA. Elle a également joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la gouvernance de la FIFA, des services aux associations membres et des programmes de développement international.

Avant de rejoindre la FIFA, Mme Samoura a passé plus de 21 ans aux Nations Unies, où elle a occupé des postes de direction dans les opérations humanitaires et de développement, notamment au sein du Programme alimentaire mondial (PAM), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Sa carrière onusienne l'a menée à travers l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ainsi que l'Asie, lui donnant une expérience approfondie du travail avec les gouvernements, les institutions internationales et les partenaires de développement.

Elle est membre du Sénat de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) depuis février 2022.

Sa nomination renforce le conseil consultatif d'ACG grâce à une expertise exceptionnelle en gouvernance sportive mondiale, leadership institutionnel, développement international, relations avec les fédérations et organisation d'événements sportifs majeurs — autant de capacités directement pertinentes pour l'origination et la structuration de projets de pôles de sport et de divertissement à grande échelle à travers le continent africain.

« Fatma Samoura est l'une des figures les plus distinguées de l'administration sportive de sa génération. Son expérience unique à l'intersection des instances dirigeantes mondiales, des fédérations nationales, des gouvernements et des institutions internationales est précisément le niveau d'expertise dont ACG a besoin alors que nous développons une nouvelle génération d'écosystèmes de pôles intégrés bancables de sport et de divertissement à travers le continent africain. Sa présence au sein de notre conseil consultatif constitue un véritable atout stratégique », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, Fondateur et Président Exécutif d'ACG.

Le conseil consultatif d'ACG apporte des orientations stratégiques alors qu'ACG développe et structure des projets de pôles de sport et de divertissement à grande échelle à travers le continent, en alignant les gouvernements, les institutions de financement du développement (IFD), les investisseurs, les organismes sportifs et les partenaires infrastructurels pour soutenir le développement d'écosystèmes de pôles à usage mixte, financièrement viables.

L'économie du sport en Afrique devrait atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2035, mais le continent continue de manquer des écosystèmes de pôles intégrés nécessaires pour soutenir un développement à grande échelle. ACG répond à cet enjeu en développant des projets de pôles de sport et de divertissement bancables, dépassant les modèles de développement d'enceintes isolées au profit d'écosystèmes de pôles à usage mixte, générateurs de revenus et financièrement viables.

Par son modèle collaboratif, ACG rassemble gouvernements, autorités PPP et régulateurs, institutions de financement du développement, investisseurs privés, promoteurs, concepteurs et ingénieurs, conseils juridiques et transactionnels, opérateurs, fédérations et ligues sportives, promoteurs d'événements, partenaires médias et diffusion, institutions académiques et communautés d'accueil, créant des parcours structurés du concept à la faisabilité, la bancabilité et la livraison.

African Collaborations Group (ACG) est la plateforme stratégique d'origination et de collaboration dédiée à l'industrialisation du sport en Afrique par la création d'écosystèmes de pôles intégrés bancables de sport et de divertissement. En rassemblant les gouvernements, les partenaires du secteur privé, les institutions de financement du développement, les acteurs du sport et du divertissement, et les institutions académiques, ACG crée des parcours structurés qui transforment les concepts en projets de pôles investissables et livrables à travers le continent. (Source APO Group)

FIN/INFOSPLUSGABON/GHD/2026

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