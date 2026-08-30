Eco Atlantic et Navitas mettent en avant le potentiel offshore de l’Afrique du Sud alors que les ressources connues s’étendent

30 Août 2026

LIBREVILLE, 30 août (Infosplusgabon) - Eco (Atlantic) Oil & Gas et son partenaire stratégique Navitas Petroleum soulignent l’ampleur du potentiel pétrolier et gazier offshore de l’Afrique du Sud à la suite d’une évaluation actualisée des ressources du bloc 1 CBK. La Chambre africaine de l’énergie (AEC) soutient la poursuite des investissements internationaux dans le pays tout en appelant à la mise en place d’un cadre réglementaire propice à l’avancement de l’exploration et du développement.

Navitas et Eco estiment que le bloc 1 CBK, situé au large de l’Afrique du Sud dans le bassin d’Orange, recèle plus de 3,6 milliards de barils de ressources pétrolières prospectives non pondérées par le risque, ainsi qu’environ 4,5 billions de pieds cubes de ressources gazières prospectives. Ces estimations s’appuient sur les données sismiques existantes, et des interprétations supplémentaires sont attendues à mesure que les partenaires poursuivent l’évaluation de la zone et de ses options de développement potentielles. Cette évaluation actualisée des ressources fait suite à la décision prise par Navitas en mai 2026 de s’associer au bloc 1 CBK.

La Chambre se félicite de l’intérêt international croissant pour les ressources offshore de l’Afrique du Sud, considérant des projets tels que le bloc 1 CBK comme la preuve du potentiel d’investissement qui émerge dans les bassins pionniers du pays.

« L’Afrique du Sud a l’opportunité de transformer le potentiel de ses ressources offshore en investissements, en sécurité énergétique, en emplois et en croissance économique, et nous soutenons les entreprises prêtes à engager des capitaux et leur expertise technique pour saisir cette opportunité », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l’AEC. « Parallèlement, les investisseurs ont besoin d’être assurés que le cadre réglementaire sera clair, prévisible et efficace. L’Afrique du Sud peut attirer nettement plus de capitaux destinés à l’exploration si elle offre la certitude nécessaire pour faire avancer les projets tout en maintenant des normes environnementales rigoureuses. »

La dernière mise à jour concernant le bloc 1 CBK s’inscrit dans le cadre d’une relation stratégique plus large entre Eco et Navitas, couvrant plusieurs opportunités sur la marge atlantique. Aux îles Malouines, Navitas a identifié une ressource prospective de catégorie 2U d’environ 640 millions de barils de pétrole sur sa première cible de forage sélectionnée, la PL001, dans le bassin nord des Malouines. Sous réserve de la finalisation de l’acquisition de JHI Associates par Eco, la part d’Eco dans cette ressource s’élèverait à environ 225 millions de barils en cas de succès du forage.

Gil Holzman, PDG d’Eco, a déclaré que l’évaluation actualisée de Navitas démontrait la qualité du bloc 1 CBK et son potentiel à contribuer à la sécurité énergétique de l’Afrique du Sud, à attirer des capitaux internationaux et à soutenir la croissance économique. Il a également souligné l’expérience d’Eco en Afrique du Sud et en Namibie voisine, où la société a mené des activités d’exploration offshore.

Navitas a l’intention de forer un puits d’exploration à cibles multiples sur la concession PL001 dans le cadre de sa campagne de forage de développement dans le bassin nord des Falkland ; le forage lié au projet Sea Lion devrait débuter début 2027.

Pour l’Afrique du Sud, les estimations actualisées des ressources du bloc 1 CBK renforcent le potentiel du secteur offshore du pays à un moment où les investisseurs internationaux évaluent de plus en plus les opportunités dans le bassin de l’Orange et, plus largement, sur la marge atlantique.

L’AEC estime que cette dynamique devrait être soutenue par un environnement d’investissement offrant la clarté et la certitude nécessaires pour attirer des capitaux à long terme. La mise en valeur du potentiel offshore de l’Afrique du Sud nécessitera une exploration continue, des investissements internationaux et des partenariats techniques, ainsi qu’un cadre réglementaire stable et efficace permettant aux projets responsables d’avancer et de générer une valeur économique durable.

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