Angola : La 21e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine se tiendra à Luanda

30 Août 2026

LIBREVILLE, 30 août (Infosplusgabon) - La République d’Angola accueille, le 30 août 2026, à Luanda, au Palais des Congrès de Luanda (PCL), la XXIe Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, consacrée au Renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique.

Cette session, qui réunira à Luanda les Chefs d’État et de Gouvernement des pays africains, se présente comme un espace important de dialogue, d’analyse et de concertation politique entre les États membres de l’Union, axé sur le renforcement des mécanismes continentaux destinés à la prévention des conflits, à la promotion de la paix et de la stabilité politique, ainsi qu’au règlement pacifique des crises qui affectent différentes régions du continent.

Entre autres, la tenue de cet important événement devra permettre de proposer des modèles innovants en vue de redynamiser l’Architecture continentale de paix et de sécurité (APSA), en mettant fortement l’accent sur une diplomatie axée sur une prévention cohérente, coordonnée et opportune, à même d’éviter l’escalade et l’aggravation des conflits, en articulation avec la Feuille de route pour Faire taire les armes à l’horizon 2030, afin de rendre possible la mise en œuvre intégrale de l’Agenda 2063 (L’Afrique que nous voulons).

Dans ce contexte, sous le thème « Renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique », la réunion devra contribuer à l’approfondissement du dialogue entre les États membres et au renforcement des réponses africaines aux défis liés à la paix et à la sécurité continentales, en garantissant des réponses efficaces, cohérentes et durables.

Cette Session extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine découle d’une recommandation issue de la Réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, tenue sous la présidence de l’Angola en marge de la 80e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le 24 septembre 2025. Par cet événement, la République d’Angola réaffirme ainsi son engagement en faveur de l’agenda continental de paix et de sécurité, compte tenu du mandat de Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République, en qualité de Champion de l’Union africaine pour la Paix et la Réconciliation.

Il convient de noter que la 26e Session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, plateforme statutaire qui réunit les Ministres des Relations extérieures / Affaires étrangères, se tiendra le 29 août, en tant qu’antichambre et en préparation de l’Ordre du jour et des Documents qui seront examinés par les Chefs d’État et de Gouvernement, parmi lesquels figurent le Projet de décision et le Plan d’action de Luanda pour le « Renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique ».( source : APO Group).

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