Afrique : La Chine dévoile sa stratégie sur les batteries et le Maroc prend la tête alors que BYD vise l’Afrique du Sud

28 Août 2026

Economie-Chine/Maroc-Production des batteries

Par Njenga Hakeenah

LIBREVILLE, 29 août (Infosplusgabon) - Le Maroc a obtenu des financements de développement, des investissements chinois et des accords d’usine, établissant ainsi un écosystème intégré et rentable dans la fabrication de batteries.

Une vue aérienne de la plus grande base de production de batteries de BYD, Nanning Fudi Battery Co., Ltd., à Nanning, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, Chine, le 25 mars 2026. Photo / LDP / CFOTO via AFP

Un prêt de 114 millions de dollars de la Banque africaine de Développement (BAD) aux financiers du développement de Gotion High-Tech soutient désormais des projets de batteries à grande échelle en Afrique.

BYD vise la fabrication locale de batteries en Afrique du Sud ; les incitations politiques et le traitement des minéraux détermineront l’intérêt des investisseurs à travers l’Afrique.

La technologie des véhicules électriques (VE) en Afrique s’étend au-delà de l’exportation et de l’assemblage de véhicules pour inclure la fabrication de batteries et de composants, les développements récents au Maroc montrant que le secteur est désormais rentable.

L’approbation récente par la Banque africaine de développement (BAD) d’un prêt de 114 millions de dollars pour la gigausine du fabricant sino-allemand Gotion High-Tech dans ce pays d’Afrique du Nord, marque l’un des plus importants engagements de financement du développement pour un projet africain de fabrication de batteries.

Un signe que les institutions financières commencent à soutenir la production de batteries, ce qui pourrait encourager le financement de projets similaires ailleurs sur le continent.

Le financement de la BAD intervient dans la foulée des entreprises chinoises, en partenariat avec différents acteurs, investissant de plus en plus dans la fabrication de batteries et les matériaux pour batteries, parallèlement aux exportations et opérations d’assemblage de véhicules.

La production de composants de batteries est déjà lancée avec la société Falcon Energy Materials, dont le siège est à Abu Dhabi, qui met en marche son projet pilote de matériaux d’anode à 25 000 tonnes par an à Jorf Lasfar, près de Casablanca. L’entreprise entretient des partenariats techniques et stratégiques avec des sociétés chinoises telles que Shanghai Shanshan New Material Co. et Hensen pour son projet d’anode au Maroc.

L’Afrique du Sud, émerge également

Dans le sud, le marché automobile le plus sophistiqué du continent, l’Afrique du Sud, émerge également comme une autre opportunité pour le constructeur automobile chinois BYD, le plus grand producteur mondial de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables, avec des indications que ses projets dans le pays vont au-delà de la simple vente de voitures. Plutôt que de suivre ses concurrents dans l’assemblage local de véhicules, l’entreprise explore la fabrication de batteries, misant sur la technologie qui a construit son activité mondiale.

Mais plusieurs leçons clés tirent du Maroc, qui a déjà obtenu financement, accords de fabrication et construction d’usines, alors même que l’Afrique du Sud construit encore le cadre politique qui pourrait attirer des investissements similaires.

D’après ce qui se passe dans les deux pays, les politiques détermineront quels pays africains attirent l’activité industrielle dans la chaîne de valeur des véhicules électriques et lesquels prendront du retard.

L’Avantage du Maroc

Au cours des dernières années, après la COVID, le Maroc s’est rapidement imposé comme la destination africaine de référence pour la fabrication de batteries en combinant investissements industriels chinois avec un soutien gouvernemental et un financement de développement.

Les entreprises chinoises se sont étendues à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en batteries du pays et, en 2024, le Maroc a signé un accord de 300 millions de dollars avec le groupe BTR New Material de Chine pour construire une usine de matériaux cathodiques à Tanger.

Cobco, une coentreprise sino-marocaine, a également ouvert une usine de composants de batteries qui devrait produire suffisamment de matériaux pour près d’un million de véhicules électriques chaque année une fois pleinement opérationnelle.

Ensemble, ces investissements complètent le secteur croissant de la fabrication automobile marocaine, créant un écosystème intégré où les matériaux de batteries, les composants et la production de véhicules se renforcent de plus en plus, bien que indirectement.

Le pari différent de BYD sur l’Afrique du Sud

Au lieu de l’assemblage de véhicules, l’entreprise chinoise explore l’Afrique du Sud comme un site potentiel pour la fabrication de batteries. Cette approche est devenue plus claire lors du lancement de la coentreprise BYD Finance avec le groupe bancaire sud-africain Absa en juillet, où les dirigeants de l’entreprise ont exposé des ambitions allant au-delà des ventes de véhicules.

Long before becoming one of the world’s largest EV makers, the company built its business on battery technology. Manufacturing batteries in South Africa would allow BYD to leverage that expertise while supplying electric vehicles, energy storage systems and potentially other industries.

L’orientation politique de l’Afrique du Sud pourrait soutenir ces ambitions.

Le gouvernement a mis à jour sa stratégie sur les minéraux et métaux critiques et proposé d’élargir les incitations automobiles afin que la moitié de la valeur des minéraux critiques provenant d’Afrique australe puisse être considérée comme une valeur ajoutée locale dans la production de batteries pour véhicules électriques. Ces mesures visent à encourager le traitement régional des minéraux tout en attirant les fabricants de batteries.

Si BYD poursuit la production locale de batteries, elle pourrait réduire la dépendance aux composants importés tout en bénéficiant des programmes d’incitation existants et futurs.

Deux modèles pour l’avenir des VE en Afrique

Le Maroc et l’Afrique du Sud offrent un aperçu de la direction que prend l’industrie des batteries en Afrique.

Ce pays d’Afrique du Nord montre comment les fabricants chinois, la politique gouvernementale et le financement du développement peuvent collaborer pour établir la production de batteries. L’Afrique du Sud tente de créer les conditions pour des investissements similaires, mais n’a pas encore obtenu un engagement majeur dans la fabrication de batteries.

Pour d’autres pays africains souhaitant dépasser l’assemblage de véhicules, les ressources minérales seules ne suffiront probablement pas. La construction d’une industrie des batteries nécessite également une politique industrielle coordonnée et stable qui attirera les investisseurs et aidera à créer des voies pour accéder à un financement à long terme.

Le soutien de la BAD à l’usine de Gotion suggère que les institutions de financement du développement s’ouvrent pour soutenir la fabrication de batteries et pas seulement le déploiement de véhicules électriques ou l’infrastructure de recharge. Cela pourrait améliorer la rentabilité des futurs projets de batteries électriques à travers le continent.

Fondée en novembre 1994, BYD est une entreprise de haute technologie consacrée à tirer parti des innovations technologiques pour une vie meilleure. Après plus de 30 ans de croissance rapide, BYD a joué un rôle important dans les industries liées à l’électronique, à l’automobile, aux énergies renouvelables et au transport ferroviaire. En se concentrant sur l’acquisition, le stockage et l’application de l’énergie, BYD propose des solutions complètes d’énergie nouvelle à zéro émission. En tant qu’entreprise cotée à la fois à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen, son chiffre d’affaires annuel en 2024 dépasse 700 milliards de RMB. (Texte écrit en anglais par Njenga Hakeenah).

Fin/Infosplusgabon/AGF/Gabon2026

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