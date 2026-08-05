Afrique : Le Fonds africain de développement accorde 4,3 millions de dollars pour renforcer l’intégration du capital naturel dans la prise de décision dans 13 pays africains

05 Août 2026

LIBREVILLE, 5 août ( Infosplusgabon) - Le conseil d’administration du Fonds africain de développement la fenêtre concessionnaire du Groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé une subvention de 4,23 millions de dollars pour mettre en œuvre la deuxième phase d’un projet visant à intégrer le capital naturel au financement du développement en Afrique.

Le projet couvre treize pays : le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe.

Grâce à des contributions en nature d’institutions partenaires telles que le Fonds mondial pour la nature (WWF), l’agence publique allemande pour la coopération internationale en matière de développement durable (GIZ), l’Agence africaine de développement — Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, la Commission économique pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le projet vise à favoriser un environnement propice à une meilleure utilisation du capital naturel et à son intégration dans la prise de décision politique et financière processus. Les différents pays participants participeront également à leurs contributions au projet.

Ce projet vise à contribuer à un développement résilient face aux effets du changement climatique, respectueux de la nature et inclusif

La mise en œuvre du projet est prévue entre octobre 2026 et septembre 2029 et devrait générer des résultats dans les domaines des politiques, des statistiques, des institutions et des connaissances qui contribueront à une meilleure intégration du capital naturel dans la planification du développement.

La stratégie vise à renforcer les systèmes d’élaboration des politiques, les systèmes statistiques, les cadres institutionnels et les mécanismes de génération de connaissances nécessaires aux pays membres régionaux participants au projet ainsi qu’au Groupe de la Banque africaine de développement pour évaluer le capital naturel et l’intégrer dans l’élaboration des politiques publiques.

Le projet y parviendra grâce à un ensemble intégré de mesures, incluant un soutien politique, une assistance technique, des évaluations de la préparation statistique, des outils de financement de la biodiversité, des projets pilotes pour évaluer la richesse verte, le renforcement des capacités et l’apprentissage par les pairs.

« Ce projet vise à contribuer à un développement résilient aux effets du changement climatique, respectueux de la nature et inclusif, en permettant aux pays africains de mieux identifier, mesurer et gérer leur richesse naturelle, tout en renforçant la base de preuves qui éclaire le financement du développement, le dialogue sur les politiques souveraines et la mobilisation des investissements verts », a déclaré Innocent Onah, directeur des ressources naturelles au Groupe de la Banque africaine de développement.

Il a ajouté : « À long terme, cela pourrait conduire à des améliorations concrètes du développement des pays cibles en termes de croissance du produit intérieur brut (PIB), une augmentation des entrées d’investissements directs étrangers, le développement économique, la réduction de la pauvreté, l’amélioration de l’emploi, la compétitivité économique, ainsi que les notes de risque financier et économique. »

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la principale institution de financement du développement en Afrique. Elle se compose de trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FDA) et le Fonds fiduciaire du Nigeria (NTF). Sur le terrain, dans 34 pays africains disposant d’un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses cinquante-quatre États membres régionaux.

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