Afrique : Le commerce régional devraient être stimulé par les nouvelles plateformes de commerce et de distribution

LIBREVILLE, 5 août (Infosplusgabon) - Africa Trade and Distribution Company Limited (ATDC), une filiale de la Banque africaine d’exportation-importation (Afreximbank), a signé des accords pour lancer l’ATDC nationale Zimbabwe et l’ATDC nationale Malawi.

Cette initiative vise à faire progresser la stratégie ATDC pour construire des plateformes de commerce, de logistique et de distribution au niveau national. L'autre objectif est de renforcer les chaînes de valeur africaines et d'étendre le commerce intra-africain.

National ATDC Zimbabwe a été créée en tant que coentreprise entre ATDC et CBZ Agro Yield, membre de CBZ Holdings Ltd., tandis qu’ATDC Malawi sera une coentreprise entre ATDC et Press Corporation Plc, le conglomérat de premier plan au Malawi.

Les accords ont été signés à Alamein, en ةgypte, en marge des réunions du conseil d’administration d’Afreximbank.

M. Nikhil Poonevala, directeur des opérations, a signé au nom d’ATDC tandis que MM. Lawrence Nyazema, directeur général du groupe CBZ Holdings, et le Dr Ronald Mangani, directeur général de Press Corporation Plc, ont signé au nom de leurs institutions respectives.

Le lancement des plateformes du Zimbabwe et du Malawi fait suite à l’incorporation de l’ATDC ةgypte plus tôt cette année, portant le nombre total d’entités nationales ATDC à trois. Au Zimbabwe, la plateforme se concentrera sur l’agrégation des matières premières, le développement des exportations, l’intelligence de marché, l’entreposage, la logistique, les liens fournisseur-acheteur, les services liés au commerce et le soutien aux PME et aux exportateurs émergents.

Il est attendu de renforcer les chaînes de valeur agricoles et industrielles, d’améliorer l’accès aux marchés pour les entreprises zimbabwéennes, d’attirer des investissements dans les secteurs productifs et de positionner le Zimbabwe comme un centre d’exportation compétitif.

ATDC Malawi se concentrera sur le commerce de matières premières, l’agrégation, l’entreposage, les exportations, les importations stratégiques, le financement commercial structuré, la gestion des garanties, la chaîne du froid et les infrastructures logistiques, l’ajout de valeur et l’intelligence commerciale.

La plateforme devrait renforcer les chaînes de valeur des matières premières et de la fabrication du Malawi, améliorer l’efficacité logistique, attirer des investissements dans les infrastructures favorisant le commerce et créer de nouvelles opportunités de marché pour les entreprises locales.

CBZ Agro Yield est heureux de s’associer à ATDC pour établir une plateforme qui reflète directement le potentiel productif du Zimbabwe

Les nouvelles plateformes sont conçues pour résoudre la fragmentation persistante du marché affectant les petits producteurs, transformateurs et exportateurs émergents en agrégeant l’offre, en améliorant l’accès aux renseignements sur les marchés, en facilitant la logistique et l’entreposage, en soutenant le financement commercial et en reliant les producteurs africains aux acheteurs régionaux et internationaux.

L’ATDC prévoit de mettre en service sept entités nationales à travers l’Afrique d’ici la fin de 2026, avec un nouveau déploiement prévu pour 2027.

Le rapport sur le commerce africain 2026 d’Afreximbank note que le commerce des marchandises africain a augmenté de 6,1 % pour atteindre environ 1,5 billion de dollars US, tandis que le commerce intra-africain a augmenté de 5,5 % pour atteindre environ 213,8 milliards de dollars US.

Le rapport met également en lumière les contraintes persistantes liées aux lacunes dans le financement du commerce, aux déficits d’infrastructures et à la valeur ajoutée limitée, soulignant la nécessité de plateformes commercialement durables capables de transformer l’intégration régionale en flux commerciaux pratiques.

La création des deux entités s’inscrit dans le mandat plus large de l’ATDC visant à accélérer l’industrialisation de l’Afrique, à promouvoir la valeur ajoutée locale et à soutenir la mise en œuvre de l’Aire de libre-échange continentale africaine à travers des plateformes nationales commerciales évolutives et commercialement durables.

Commentant la signature, Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive du commerce intra-africain et du développement des exportations chez Afreximbank, a déclaré : « La signature de l’ATDC nationale Zimbabwe et de l’ATDC nationale Malawi représente une nouvelle étape importante dans la stratégie d’Afreximbank visant à construire l’infrastructure commerciale nécessaire à la transformation de l’Afrique. Grâce à ces partenariats, nous créons des plateformes qui connectent les producteurs africains aux marchés, facilitent le financement commercial et favorisent la valeur ajoutée. En travaillant avec de solides partenaires locaux, nous posons les bases d’une augmentation des exportations, de l’industrialisation et de l’autonomisation économique locale à travers le continent. »

S’exprimant sur la stratégie de déploiement panafricaine de l’ATDC, M. Stewart Makura, directeur général de l’ATDC, a déclaré : « ATDC construit l’architecture opérationnelle du commerce africain. L’ATDC nationale Zimbabwe et l’ATDC nationale Malawi nous permettront de combiner la connaissance du marché local avec le réseau commercial panafricain de l’ATDC, aidant ainsi les producteurs à surmonter les contraintes d’échelle, de logistique et d’accès au marché. Ces entités seront des plateformes d’exécution pratiques pour le commerce, la valorisation ajoutée et le développement régional de la chaîne de valeur alignés sur l’AfALC. »

Commentant la création de l’ATDC nationale au Zimbabwe, M. Wellington Mutizwa, directeur général de CBZ Agro Yield, a déclaré : « CBZ Agro Yield est heureux de s’associer à ATDC pour établir une plateforme qui reflète directement le potentiel productif du Zimbabwe. Ce partenariat aidera à agréger la production, à soutenir les producteurs dans l’accès au marché et la logistique, et à créer des voies plus solides pour que les produits zimbabwéens atteignent les marchés régionaux et internationaux. C’est une étape importante pour approfondir la croissance axée sur les exportations et élargir les opportunités pour les agriculteurs, PME et transformateurs. »

S’exprimant sur le lancement de National ATDC Malawi, le Dr Ronald Mangani, directeur général du groupe Press Corporation Plc, a déclaré : « Le partenariat de Press Corporation Plc avec ATDC réunit la capacité commerciale locale du Malawi et le réseau commercial continental d’ATDC. Grâce à ATDC Malawi, nous soutiendrons l’agrégation, le traitement et le déplacement des produits malawiens vers les marchés régionaux et mondiaux, tout en aidant à construire les infrastructures et les services nécessaires à un commerce plus concurrentiel. »

Etaient présents le Professeur Benedict Oramah, président du conseil d’administration de l’ATDC ; Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive, Développement du commerce et des exportations intra-africains, Afreximbank et membre du conseil d’administration d’ATDC ; d’autres membres du conseil d’administration de l’ATDC ; l’ingénieur Hani Sonbol, PDG de la Société internationale de financement du commerce islamique (ITFC), et directeur de l’ATDC ; et des cadres supérieurs d’Afreximbank, CBZ Agro Yield et Press Corporation Plc.

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