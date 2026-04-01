Afreximbank conclut une nouvelle facilité de crédit d'un montant de 2 milliards de dollars US

01 Avril 2026

LIBREVILLE, 1er avril (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a conclu le 9 mars, avec succès, une nouvelle facilité de prêt syndiqué à terme à double tranche d'une durée de trois ans, d'un montant total équivalent à 2 milliards de dollars US (réunissant respectivement 1,73 milliard de dollars US et 228 millions d'euros dans le cadre de la facilité A en dollars USet de la facilité B en euros).

Le produit de cette facilité sera utilisé par Afreximbank pour refinancer des facilités existantes et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Lancée initialement pour un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars US, la facilité a suscité une forte demande de la part des investisseurs, enregistrant une sursouscription importante avec des engagements totaux équivalents à 2,36 milliards de dollars US. Les prêteurs ont toutefois vu leur participation réduite à un montant final équivalent à 2 milliards de dollars US.

Commentant l'opération, Chandi Mwenebungu, Directrice générale de la Trésorerie et des Marchés et trésorière du Groupe Afreximbank, a déclaré :

« Il s'agit du plus important emprunt syndiqué jamais réalisé par Afreximbank. Cette opération témoigne clairement de la confiance des investisseurs internationaux dans la solvabilité de la banque. Elle confirme, sans aucun doute, l'accès solide et incontestable de la banque aux marchés internationaux ».

L'opération a réuni 31 prêteurs répartis sur l'ensemble du territoire européen, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

Mashreqbank PSC, MUFG Bank, Ltd. et Standard Chartered Bank ont ​​agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints, d'arrangeurs principaux mandatés et de teneurs de livre. Standard Chartered Bank a également agi en tant qu’agent de documentation et agent de la facilité.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US.

Le siège de la Banque est basé au Caire, en Égypte. (Source Afreximbank).

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon