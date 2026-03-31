Caracas : Les activités reprennent à l’ambassade des États-Unis à Caracas

31 Mars 2026

USA-Politique-Ambassade des États-Unis à Caracas

LIBREVILLE, 30 mars (Infosplusgabon) - Le porte-parole au Département d’État des États-Unis a annoncé mardi la reprise des activités diplomatiques avec le Venezuela.

En effet, depuis mars 2019, les relations diplomatiques des États-Unis avec le Venezuela étaient assurées par l’Unité des affaires vénézuéliennes (VAU), le bureau diplomatique intérimaire du gouvernement des États-Unis auprès du Venezuela, situé à l’ambassade des États-Unis à Bogota, en Colombie.

Ce mardi, "nous reprenons officiellement nos activités à l’ambassade des États-Unis à Caracas, marquant ainsi un nouveau chapitre de notre présence diplomatique au Venezuela", écrit le communiqué officiel du Département d'Etat.

En janvier, l’ambassadrice Laura F. Dogu est arrivée à Caracas pour diriger, en tant que chargée d’affaires, les activités du gouvernement des États-Unis sur le terrain au Venezuela.

L’équipe de l’ambassadrice Dogu procède à la remise en état du bâtiment de la chancellerie de l’ambassade des États-Unis à Caracas en préparation du retour complet du personnel dès que possible ainsi que de la reprise ultérieure des services consulaires.

"La reprise des activités à l’ambassade des États-Unis à Caracas constitue une étape clé dans la mise en œuvre du plan en trois phases du président pour le Venezuela, et elle renforcera notre capacité à dialoguer directement avec le gouvernement intérimaire, la société civile et le secteur privé du Venezuela", poursuit le communiqué.

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