Afrique : La Chambre africaine de l'énergie appelle au boycott d'Africa Energies Summit qui se tiendra à Londres du 12 au 14 mai 2026

LIBREVILLE, 11 mars (Infosplusgabon) - La Chambre africaine de l'énergie (AEC), porte-parole du secteur énergétique africain, appelle à un boycott à l'échelle de l'industrie du prochain Afrique Energies Summit.

Organisé par Frontier Energy Network à Londres du 12 au 14 mai, cet événement se présente comme « la première conférence mondiale sur l'amont pétrolier en Afrique ». Pourtant, la société dirigée par Daniel Davidson ne compte aucun professionnel africain noir parmi ses dirigeants. Ce contraste frappant souligne le fait que l'image de marque axée sur l'Afrique du sommet ne correspond pas à une représentation significative des Africains noirs au sein de l'organisation elle-même, qui n'est qu'un outil destiné à générer des profits.

Depuis trop longtemps, les professionnels africains et les organisations telles que l'AEC se battent pour développer, défendre et faire progresser l'industrie pétrolière et gazière du continent. Ils sont en première ligne pour plaider en faveur de meilleures conditions fiscales, d'un environnement politique favorable, d'opportunités d'octroi de licences et d'une transition énergétique juste qui reflète les besoins de développement de l'Afrique. Pourtant, des entreprises telles que Frontier Energy Network montrent à quel point les talents africains ne sont toujours pas intégrés de manière significative dans le secteur même qu'ils ont travaillé si dur à soutenir.

Le contenu local ne peut rester un sujet de discussion réservé aux conférences et aux documents politiques. Il ne peut être utilisé comme un outil promotionnel avant une conférence à Londres. Il doit se refléter dans le recrutement, le développement du leadership, les opportunités pour les fournisseurs et l'accès à l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Un modèle commercial axé sur l'Afrique qui ne laisse aucune place aux professionnels africains risque de perdre toute crédibilité sur le marché qu'il prétend servir.

« Nous n'accepterons pas d'être « exclus » de l'industrie pétrolière et gazière. Nous voulons une industrie accueillante et ouverte, inclusive et solidaire. Des personnes comme Daniel Davidson adoptent l'approche inverse en refusant d'embaucher des Africains noirs. Ils vont même plus loin en interdisant à certaines personnes d'entrer dans la salle », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

Frontier Energy Network a de nombreux modèles à suivre en Afrique. À travers le continent, des entreprises ont démontré que l'inclusion des Africains et la réussite opérationnelle ne sont pas des objectifs concurrents. La société pétrolière et gazière indépendante Africa Fortesa Corporation, dirigée par Rogers Beall, est un excellent exemple d'entreprise qui a donné la priorité à l'emploi des Africains, en plaçant les professionnels africains au premier plan de ses activités. En tant qu'exploitant du champ gazier terrestre de Gadiaga au Sénégal, l'entreprise répond à la demande énergétique nationale depuis deux décennies. Mais c'est l'engagement de l'entreprise à embaucher des professionnels africains qui l'a vraiment distinguée dans le secteur.

« Nous sommes inspirés chaque jour par des personnes telles que Rogers Beall. Lorsque vous vous rendez au Sénégal et que vous voyez ce qu'il a accompli avec Fortesa, vous êtes émerveillé. Il a réalisé cela avec une majorité d'employés africains. Même dans des circonstances difficiles telles que la COVID, l'entreprise a soutenu ses employés. Nous sommes également passionnés par les entreprises qui ont soutenu le Mozambique pendant les moments difficiles et ont continué à faire avancer les projets GNL du pays. Nous sommes passionnés par les personnes qui investissent dans les talents locaux, créent des politiques qui soutiennent le renforcement des capacités et veillent à ce que les professionnels africains ne se contentent pas de participer aux discussions sur l'énergie en Afrique, mais les dirigent », a ajouté M. Ayuk.

Ces exemples reflètent le type d'industrie dont l'Afrique a besoin : ouverte, compétente, favorable aux investissements et ancrée dans la prospérité partagée. Cela est d'autant plus important que de plus en plus de professionnels noirs entrent sur le marché du travail. Les étudiants africains travaillent dur pour obtenir leurs diplômes. Lorsqu'ils obtiennent leur diplôme avec de solides références, ils devraient être jugés sur leur talent, leur formation et leur capacité à contribuer, et non se voir refuser des opportunités en raison de la couleur de leur peau.

Les enjeux vont au-delà du recrutement. À l'heure où le secteur pétrolier et gazier fait l'objet d'une surveillance intense de la part des militants anti-énergies fossiles, toute perception selon laquelle l'industrie exclut les Africains ou ne parvient pas à investir dans les communautés locales ne fait que renforcer les arguments de ses détracteurs. Si le secteur veut défendre son rôle dans l'avenir économique de l'Afrique, il doit veiller à ce que ses propres pratiques reflètent l'équité et l'égalité des chances.

« Lorsque Frontier, Daniel Davidson et Africa Energies Summit se livrent à ces comportements discriminatoires, savez-vous ce que cela signifie ? Cela alimente le même discours que celui de Greta Thunberg et de tous ces opposants aux énergies fossiles qui affirment que l'industrie ne se soucie pas des Noirs ou des communautés africaines. Daniel Davidson et Frontier justifient ce discours », ajoute Ayuk.

Le message est clair : l'avenir du pétrole et du gaz en Afrique doit être construit non seulement en Afrique, mais aussi avec les Africains au centre. Il est temps de boycotter l'Africa Energies Summit (Source : African Energy Chamber).

