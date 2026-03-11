Afrique : Ecobank augmente des prêts au bénéfice d'entreprises dirigées par des femmes

11 Mars 2026

Afrique-Economie-Ecobank/ programmes axés sur le genre

LIBREVILLE, 11 mars (Infosplusgabon) - Le Groupe bancaire panafricain Ecobank a annoncé mercredi une augmentation de 194 % des prêts aux entreprises dirigées par des femmes enregistrées, accordant 780 millions de dollars US de prêts en 2025, contre 265 millions en 2024, alors que ses initiatives axées sur le genre accélèrent l’entrepreneuriat et la croissance économique locale en Afrique.

Cela a été révélé lors du lancement du rapport du Programme de genre Ecobank, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026.

Selon le communique officiel d'Ecobank, "les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel dans les économies africaines, créant des emplois, soutenant les familles et renforçant les chaînes de valeur locales. Pourtant, malgré des niveaux élevés d’entrepreneuriat, les entreprises dirigées par des femmes à travers le continent continuent de faire face à un déficit de financement de 42 milliards de dollars US, limitant leur capacité à se développer, investir et croître".

Grâce à ses initiatives axées sur le genre, la banque s’efforce de combler ce fossé en combinant des produits financiers sur mesure avec de la formation, du mentorat et un meilleur accès aux marchés régionaux, permettant ainsi aux femmes entrepreneures de développer des entreprises durables.

Initialement lancé en novembre 2020 pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes touchées par la crise du Covid-19, le programme Ellevate d’Ecobank est devenu l’initiative bancaire féminine la plus étendue géographiquement du continent, soutenant plus de 103 000 femmes entrepreneures enregistrées à travers l’Afrique..

Après son expansion dans 26 pays en Afrique de l’Ouest, du centre, de l’Est et australe en 2025, le programme a vu 21 000 femmes entrepreneures supplémentaires s’inscrire dans l’écosystème, tandis que plus de 24 000 femmes ont reçu une formation, un mentorat ou un autre soutien non financier.

Le programme connecte également les entreprises dirigées par des femmes aux opportunités commerciales continentales via le Centre de Commerce du Marché Unique Ecobank, permettant aux entrepreneurs d’atteindre des clients et partenaires à travers les marchés africains et de s’étendre au-delà de leur pays d’origine.

Ecobank soutient également les femmes entrepreneures opérant dans l’économie informelle. Grâce au programme MAMA, lancé au Ghana en 2024, la banque offre un crédit subventionné, des solutions d’épargne sur mesure et des conseils pratiques pour les entreprises aux femmes dirigeant des petites et des entreprises informelles.

Beaucoup de ces entrepreneurs génèrent de solides flux de trésorerie quotidiens mais restent exclus du financement traditionnel en raison de documentation ou de garanties limitées. En soutenant la formalisation progressive des entreprises et la constitution des dossiers financiers, le programme permet aux femmes de s’intégrer à l’économie formelle et d’accéder à de plus grandes opportunités de financement au fil du temps. Entamant sa deuxième année, l’initiative a inscrit plus de 10 000 femmes travaillant dans le secteur informel, tandis que plus de 2 000 femmes ont bénéficié de facilités de crédit subventionnées totalisant plus de 1,8 million de dollars US.

En regardant vers l’avenir, Ecobank prévoit de développer l’Ellevate amélioré sur tous ses marchés ; approfondir le soutien non financier, y compris les outils numériques et les voies de formalisation des entreprises ; renforcer les partenariats avec les institutions de financement du développement et les investisseurs à impact ; et lancer de nouveaux produits financiers spécifiquement adaptés aux femmes.

FIN/INFOSPLUSGABON/TTT/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon