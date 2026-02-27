NIGERIA : Le Groupe de la Banque africaine de développement octroie un don de 16,6 millions de dollars à l’Institut international d’agriculture tropicale pour la mise à l’échelle des technologies agricoles en Afrique

27 Février 2026

LIBREVILLE, 27 février (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement et l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) ont signé, le 18 février 2026 à Abuja, un accord de don de 16,61 millions de dollars pour lancer la troisième phase du programme Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT-III).

Ce programme vise à mettre à l’échelle la production alimentaire résiliente au climat à travers le continent.

L’accord renforce l’engagement commun en faveur de la modernisation de l’agriculture africaine par le déploiement à grande échelle de technologies éprouvées, le renforcement des systèmes semenciers et l’élargissement des partenariats entre les institutions de recherche, les gouvernements et les acteurs du secteur privé.

Depuis son lancement en 2018, TAAT est devenue l’une des plateformes d’innovation agricole les plus efficaces et transformatrices d’Afrique, touchant près de 25 millions d’agriculteurs et stimulant la productivité des principales cultures de base. L’initiative a permis d’étendre les pratiques agricoles résilientes au climat sur plus de 35 millions d’hectares.

En étroite collaboration avec le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et des partenaires nationaux et régionaux, TAAT a permis d’accroître les rendements agricoles jusqu’à 69 % et de générer plus de milliards de dollars de valeur agricole supplémentaire. Des pays comme le Soudan, l’Éthiopie, la Zambie, le Zimbabwe et le Nigeria ont enregistré des gains notables en matière de productivité des cultures de base et de résilience au climat.

Le Nigeria a été l’un des principaux bénéficiaires des initiatives de TAAT. Dans le cadre de son Wheat Compact (Pacte du blé), les agriculteurs qui ont adopté des variétés améliorées résistantes à la chaleur ont plus que doublé leurs rendements, qui sont passés de 1,7 tonne à 3,5 tonnes par hectare. Les évaluations des systèmes semenciers menées dans le cadre du programme ont également contribué à éclairer les réformes nationales visant à élargir l’accès à des semences certifiées et résilientes au climat.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Abdul Kamara, directeur général du Groupe de la Banque pour le Nigeria, a déclaré que la nouvelle phase se concentrera sur une mise à l’échelle plus rapide de l’innovation : « TAAT-III souligne l’engagement de la Banque africaine de développement à veiller à ce que les technologies agricoles éprouvées et résilientes au climat atteignent les agriculteurs plus rapidement et à plus grande échelle. Cette phase renforce les systèmes de diffusion de l’innovation, aidant les pays à stimuler la productivité, à renforcer la résilience et à aligner les efforts de transformation de l’agriculture sur les Quatre points cardinaux, les quatre nouveaux axes prioritaires de la Banque. »

Financé par le Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque, TAAT-III consolidera les acquis antérieurs tout en introduisant un modèle d’exécution plus durable, piloté par le secteur privé. L’initiative vise à renforcer les systèmes de distribution de semences et de technologies, à approfondir les partenariats avec les gouvernements et les entreprises agro-industrielles, et à développer les outils numériques, notamment les catalogues électroniques de technologies et les plateformes de suivi en temps réel, afin d’accélérer le déploiement de solutions à fort impact.

« TAAT-III nous permet d’intensifier la fourniture de solutions fondées sur la science qui améliorent les rendements et les moyens de subsistance des agriculteurs. En collaboration avec la Banque et nos partenaires, nous mettons à l’échelle des technologies qui rendent les systèmes alimentaires de l’Afrique plus résilients et plus compétitifs », a fait remarquer Simeon Ehui, directeur général de l’IITA.

TAAT a joué un rôle majeur dans le soutien apporté par la Facilité de production alimentaire d’urgence du Groupe de la Banque pour l’Afrique, en aidant les pays à déployer rapidement des semences et des technologies améliorées pour stabiliser les approvisionnements en denrées alimentaires lors des récentes perturbations au niveau mondial. La troisième phase du programme vise à intégrer ces innovations dans les stratégies nationales d’investissement agricole à long terme.

TAAT-III devrait toucher 14 millions d’agriculteurs supplémentaires dans 37 pays vulnérables et à faible revenu bénéficiaires du Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

