Gabon : Gérer les risques en assurance maladie pour garantir la pérénnité du système de santé

23 Février 2026

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - La gestion des risques en assurance maladie est un levier stratégique visant à garantir la pérennité du système de santé tout en optimisant la qualité des soins. Elle s'articule autour d'une approche multidimensionnelle.

Au Gabon, la gestion des risques en assurance maladie au Gabon repose sur une dualité entre le régime public obligatoire et les assureurs privés, avec un renforcement récent de la souveraineté économique et de la digitalisation. La gestion du risque en assurances maladie vise à améliorer l'efficience du système de santé afin de garantir un accès aux soins pour tous à un coût maîtrisé.

L'Assurance Maladie doit faire face à un déficit croissant, pour pérenniser le système de soins. Cette gestion passe par plusieurs leviers : la prévention, l'efficience des soins, l'accompagnement des professionnels de santé, le contrôle des dépenses et la lutte contre la fraude. Les principales dépenses concernent les arrêts de travail, les transports, les médicaments et les dispositifs médicaux. Pour sensibiliser l’ensemble des acteurs, il est primordial de donner du sens à l’action collective.

1. Acteurs et Gouvernance

Le système s'articule autour de deux piliers principaux : la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) qui gère le régime obligatoire couvrant les risques maladie et maternité pour les fonctionnaires, les salariés du privé et les Gabonais Économiquement Faibles (GEF). Des acteurs comme Ascoma Gabon ou Olea proposent des couvertures complémentaires et des services de gestion externalisée pour les entreprises, incluant le tiers payant.

2. Stratégies de Gestion des Risques

Les réformes récentes visent à sécuriser le financement et l'efficacité des soins, avec notamment la Rétention locale des risques à travers laquelle un décret d'octobre 2025 impose désormais aux assureurs de privilégier les capacités nationales et la Société commerciale gabonaise de réassurance (SCG-RE) avant tout transfert de risque à l'étranger, afin de limiter la fuite des capitaux.

La CNAMGS a intensifié la formation sur le processus des évacuations sanitaires pour optimiser la prise en charge et le contrôle des coûts liés aux soins sensibles. De même, les acteurs privés investissent massivement dans les portails numériques pour fluidifier les remboursements, renforcer la transparence et lutter contre la fraude.

3. Défis Persistants

Malgré l'augmentation du budget de la santé en 2025 (hausse de 10 milliards FCFA), des risques structurels demeurent :

- Déséquilibre financier : Le vieillissement démographique et l'augmentation des dépenses de prestations mettent sous pression l'équilibre des caisses sociales.

- Infrastructures : Des insuffisances en équipements et en maintenance, particulièrement dans les zones rurales, compliquent la gestion du risque opérationnel lié à l'accès aux soins. Sur un plan général, il faille tenir compte des aspects suivants :

1. Typologie des risques majeurs

Les assureurs (publics comme la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ou privés) font face à quatre catégories de risques :

- Risque technique (actuariel) : Écart entre les cotisations perçues et les prestations versées, souvent dû à une augmentation imprévue de la fréquence des soins.

- Risque financier : Instabilité des revenus (cotisations) et impact de l'inflation sur les coûts médicaux.

- Risque opérationnel : Dysfonctionnements internes, fraudes, ou erreurs de traitement des dossiers de remboursement.

- Risque de conformité : Évolution des réglementations (ex: Loi de financement de la Sécurité sociale) impactant les plafonds et les prises en charge.

2. Le processus de gestion des risques peut être décliné en 5 étapes indispensables

Pour maîtriser ces enjeux, une démarche structurée est indispensable :

Identification : Recenser les dangers (pathologies émergentes, fraudes, déserts médicaux).

Analyse et évaluation : Mesurer la probabilité de survenance et la gravité financière via la modélisation quantitative.

Traitement : Mettre en place des actions correctives (prévention, lutte contre la fraude).

Suivi (Monitoring) : Contrôler l'efficacité des mesures via des indicateurs de performance (ex: Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie).

Reporting : Communiquer les résultats aux autorités de régulation et aux parties prenantes.

3. Leviers d'action stratégiques

L'assurance maladie moderne ne se contente plus de rembourser ; elle devient un gestionnaire actif :

La prévention individualisée : Utilisation des données (data) pour inciter les assurés à adopter des comportements sains (sport, alimentation) et réduire la sinistralité.

La régulation des soins : Négociation des prix des médicaments et promotion de la pertinence des actes médicaux pour éviter les examens inutiles.

La lutte contre la fraude : Renforcement des contrôles sur les facturations des professionnels de santé et des établissements.

La gestion des risques professionnels : Déploiement de feuilles de route pour réduire les accidents du travail et maladies professionnelles.

