Tel Aviv : Fin des opérations de libération et de transfert dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu

29 Janvier 2026

LIBREVILLE, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a facilité jeudi le retour à Gaza de 15 Palestiniens décédés, après que la dépouille du dernier otage décédé ait- été remise aux autorités israéliennes. Cela marque l’achèvement d’une opération de plusieurs mois qui a permis de réunir des familles et d’assurer la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu.

Débutée en octobre avec la libération et le transfert de 20 otages en vie et de 1 808 détenus, l’opération a ensuite permis au CICR de faciliter le retour des personnes décédées, parmi lesquelles 27 des 28 otages détenus et 360 Palestiniens.

Le CICR a mené cette tâche humanitaire complexe, qui nécessite une planification minutieuse sur le plan logistique et de la sécurité afin de mettre le moins possible en danger la vie de toutes les personnes impliquées, strictement à la demande des parties et en coordination avec elles, avec le soutien des médiateurs. Elle est le reflet du rôle d’intermédiaire neutre qui a toujours été le sien – et dans le cadre duquel le CICR a apporté son soutien à des opérations similaires de libération et de transfert depuis le début du conflit.

Depuis octobre 2023, le CICR a facilité le retour de 195 otages – dont 35 décédés – et de 3 472 détenus. Il a également facilité le transfert de 360 Palestiniens morts à Gaza.

« Nous sommes soulagés d’avoir pu réunir des familles avec leurs êtres chers. Pour les familles qui ont récupéré les dépouilles de leurs proches décédés, nous espérons que cela leur permettra de faire enfin pleinement leur deuil », a déclaré Julien Lerisson, chef de la délégation du CICR en Israël et dans les territoires occupés.

« Il est essentiel de maintenir l’accord de cessez-le-feu au-delà de cette phase, de faire entrer et de distribuer l’aide humanitaire à Gaza et de veiller au respect du droit international humanitaire (DIH) afin que les populations puissent commencer à reconstruire leurs vies dans la dignité », a-t-il ajouté.

« La réouverture du point de passage de Rafah joue un rôle important pour répondre aux besoins immédiats des habitants. Plus largement, laisser entrer le matériel spécialisé nécessaire à la remise en état des infrastructures tout en favorisant la récupération et l’identification des restes humains dans la dignité est essentiel à cet égard ».

À Gaza, malgré une légère amélioration, la situation humanitaire reste désastreuse. La population continue d’être confrontée à la mort, à la destruction et à d’immenses souffrances. Des milliers de familles sont toujours dans l’attente de nouvelles de leurs proches disparus, dont beaucoup sont sans doute encore ensevelis sous les décombres. De nombreuses familles rencontrent également de grandes difficultés pour identifier leurs proches en raison des capacités forensiques limitées.

« Il y a encore tant à faire et une seule entité ne peut pas assumer cette tâche immense », a affirmé M. Lerisson.

Par respect pour la dignité des personnes concernées, et afin de préserver leur sécurité, le CICR ne diffusera aucune image des otages, des détenus libérés et des dépouilles ramenées dans le cadre de ces opérations. Il recommande vivement aux médias de faire de même.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

FIN/INFOSPLUSGABON/XCD/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon