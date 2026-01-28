GABON : Le président Oligui Nguema a reçu en audience le Ministre de la Communication et des Médias

28 Janvier 2026

LIBREVILLE, 28 janvier (Infosplusgabon) - Le Président de la République, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a accordé mercredi une audience à Monsieur Germain BIAHODJOW, Ministre de la Communication et des Médias, rapporte un communiqué officiel.

Cette rencontre a été l’occasion de faire un point approfondi sur la situation générale du Ministère de la Communication et des Médias. Les échanges ont porté plus particulièrement sur les revendications sociales en cours au sein du Groupe Gabon Télévision, dont les agents observent un mouvement de grève depuis plusieurs jours.

Lesdites revendications concernent notamment l’adoption du statut particulier du communicateur, la régularisation de certaines situations administratives, ainsi que l’amélioration des conditions de travail du personnel.

Soucieux du bien-être des populations gabonaises et attaché à la préservation de la paix sociale, le Président de la République a instruit le Ministre de la Communication et des Médias d’engager, dans les meilleurs délais, un dialogue constructif et inclusif avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier le personnel du Groupe Gabon Télévision et le Syndicat des Professionnels de la Communication (SYPROCOM), en vue d’identifier des solutions durables à court, moyen et long terme.

Par ailleurs, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a exhorté le Ministre de la Communication et des Médias à poursuivre avec diligence le traitement des dossiers prioritaires, notamment les actions liées à la modernisation des médias publics, ainsi que la finalisation et la révision du projet de texte portant statut particulier du communicateur, en vue de son adoption prochaine en Conseil des ministres.

FIN/INFOSPLUSGABON/XCD/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon