USA : Les États-Unis mettent fin à leur adhésion à l’OMS

28 Janvier 2026

LIBREVILLE, 28 janvier (Infosplusgabon) - Les États-Unis se sont retirés de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), s’affranchissant ainsi de ses contraintes, comme le président Trump l’avait promis dès le premier jour de son mandat en signant le décret présidentiel 14155. Cette mesure est prise en réponse aux échecs de l’OMS durant la pandémie de COVID-19 et vise à réparer les préjudices que ces défaillances ont infligés au peuple américain. Promesses faites, promesses tenues.

À l’instar de nombreuses organisations internationales, l’OMS a abandonné sa mission fondamentale et a agi à maintes reprises contre les intérêts des États-Unis. Bien que les États-Unis aient été l’un des membres fondateurs et le plus grand bailleur de fonds de l’OMS, l’organisation a suivi une ligne d’action politisée et alourdie par la bureaucratie, dictée par des pays hostiles aux intérêts américains. Ce faisant, l’OMS a entravé le partage opportun et précis d’informations cruciales qui auraient pu sauver des Américains, puis elle a dissimulé ces échecs sous prétexte d’agir « dans l’intérêt de la santé publique ».

Même au moment de notre sortie de l’organisation, l’OMS a terni et bafoué tout ce que l’Amérique a accompli pour elle. L’OMS refuse de restituer le drapeau américain qui flottait devant son siège, avançant qu’elle n’a pas approuvé notre retrait et affirmant, en fait, que nous lui devons des compensations financières. De l’époque où nous étions son principal fondateur, son principal soutien financier et son principal défenseur, jusqu’à aujourd’hui – notre dernier jour, les insultes à l’encontre de l’Amérique continuent.

À l’avenir, l’engagement des États-Unis auprès de l’OMS sera strictement limité à la mise en œuvre de notre retrait et à la protection de la santé et de la sécurité du peuple américain. Tout financement des initiatives de l’OMS ainsi que tout détachement de personnel auprès de l’organisation par les États-Unis ont cessé. Les États-Unis continueront d’être un chef de file dans le domaine de la santé publique mondiale, de sauver des millions de vies et de protéger les Américains sur leur sol en empêchant les risques de maladies infectieuses d’atteindre nos côtes, tout en faisant progresser la sécurité sanitaire mondiale par le biais de partenariats directs, bilatéraux et axés sur des résultats. Nous poursuivrons notre collaboration avec les pays et les institutions sanitaires de confiance en vue de partager les meilleures pratiques, de renforcer notre état de préparation et de protéger nos collectivités au moyen d’un modèle plus ciblé, transparent et efficace, porteur de résultats concrets, plutôt que par la bureaucratie hypertrophiée et inefficace de l’OMS.

Aujourd’hui, nous réparons ces injustices et mettons fin à l’inertie bureaucratique, aux paradigmes rigides, aux conflits d’intérêts et aux jeux politiques internationaux qui ont rendu cette organisation irréparable. Nous récupérerons notre drapeau au nom des Américains décédés seuls dans les maisons de retraite, des petites entreprises dévastées par les restrictions imposées sous l’impulsion de l’OMS, et des vies américaines brisées par l’inaction de cette organisation. Notre retrait est pour eux.

FIN/INFOSPLUSGABON/XCD/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon