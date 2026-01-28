USA : Le département d’État prend des mesures afin d’imposer des restrictions de visa

28 Janvier 2026

LIBREVILLE, 28 janvier (Infosplusgabon) - Le département d’État prend des mesures afin d’imposer des restrictions de visa et de révoquer les visas de membres du Conseil présidentiel de transition (CPT) et de leurs proches immédiats (conjoint et enfants). Ces mesures sont prises en raison de l’implication de certains membres du CPT dans les activités de gangs et d’autres organisations criminelles en Haïti, notamment par leur ingérence dans les efforts déployés par gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs désignés comme Organisations terroristes étrangères (FTO) par les États-Unis.

Cette mesure est prise en vertu de l’alinéa 212(a)(3)(C) de la loi sur l’immigration sur l’immigration et la nationalité (INA), qui interdit généralement l’entrée sur le territoire aux personnes dont l’admission ou les activités envisagées pourraient avoir des conséquences négatives graves sur la politique étrangère de notre pays.

Les États-Unis demeurent résolument attachés à la stabilité d’Haïti et au partenariat avec les autorités haïtiennes pour lutter contre la violence des gangs en Haïti. Le peuple haïtien a trop longtemps souffert de la violence des gangs, des destructions et des rivalités politiques. L’administration Trump veillera à ce que ceux qui continuent de déstabiliser Haïti et la région rendent des comptes. (Source Département d’État des États-Unis).

