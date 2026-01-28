Émirats Arabes Unis : « Tout système douanier qui n’est pas construit sur des grands modèles de langage (LLM) disparaîtra », avertit Jean Gurunlian, fondateur d’ASYCUDA

28 Janvier 2026

LIBREVILLE, 28 janvier (Infosplusgabon) - Jean Gurunlian, président du conseil d’administration de Webb Fontaine et fondateur/ architecte du système ASYCUDA, a lancé un avertissement sans équivoque sur l’avenir des technologies douanières lors de la Conférence technologique de l’OMD 2026 à Abu Dhabi, déclarant que les systèmes douaniers traditionnels ne sont plus adaptés à un monde façonné par les grands modèles de langage (LLM).

« Aucun système douanier qui n’a pas été construit sur des LLM ne survivra », a déclaré Gurunlian. « Le premier véritable impact des LLM est qu’ils ont rendu tous les systèmes douaniers existants obsolètes. »



Gurunlian, qui a conçu ASYCUDA et supervisé son déploiement dans plus de 100 pays, a souligné que le rythme et la nature des changements réglementaires ont profondément évolué. Les systèmes douaniers traditionnels, souvent fondés sur des règles statiques, des mises à jour manuelles et de longs cycles de développement, ne peuvent plus faire face à l’environnement actuel du commerce et des politiques publiques.

« Les systèmes douaniers qui ne peuvent pas s’adapter aux changements de lois, de réglementations ou d’exigences opérationnelles dans des délais très courts ne survivront tout simplement plus », a-t-il affirmé. « Si un système met des années à s’ajuster, il est déjà trop tard. »

Selon Gurunlian, l’essor des LLM a mis en lumière les faiblesses structurelles des systèmes reposant sur une logique prédéfinie plutôt que sur un apprentissage et une adaptation continus. Il a noté que de nombreuses plateformes douanières nécessitent encore des mois, voire des années, pour intégrer les évolutions législatives, les mises à jour tarifaires ou de nouvelles mesures non tarifaires.

« Les droits de douane et les barrières non tarifaires sont de plus en plus devenus des armes politiques », a déclaré Gurunlian. « Ils peuvent changer du jour au lendemain, parfois sans avertissement. Avec des systèmes dotés de LLM, ces changements peuvent être interprétés, appliqués et opérationnalisés en quelques secondes. »

Pour Gurunlian, l’adaptabilité n’est plus une simple fonctionnalité, mais une condition préalable. Il a souligné que la technologie douanière doit désormais être conçue autour de l’amélioration continue, de la compréhension contextuelle et de l’apprentissage rapide, des capacités que seules les architectures pilotées par l’IA peuvent offrir.

« Les systèmes, y compris ceux que j’ai créés, sont voués à devenir obsolètes », a reconnu Gurunlian. « Si un système ne peut pas être amélioré en production, il ne devrait pas être déployé. »

Il a ajouté que les gouvernements et les administrations douanières se trouvent à un moment décisif. Continuer à investir dans des systèmes statiques basés sur des règles comporte le risque d’enfermer les institutions dans des technologies incapables de répondre aux chocs géopolitiques, à la volatilité réglementaire ou à la complexité croissante du commerce mondial.

« Les LLM transforment la nature même des systèmes », a conclu Gurunlian. « Il ne s’agit pas d’ajouter de l’IA sur les plateformes existantes. Il s’agit de repenser les systèmes douaniers depuis la base. »(Source : Webb Fontaine).

