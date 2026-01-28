TCHAD : La BID renforce son partenariat pour soutenir les priorités

28 Janvier 2026

LIBREVILLE, 28 janvier (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) a organisé la Journée de la BID au Tchad, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération avec le pays. Cet événement intervient après le lancement réussi de l’initiative «Tchad Connexion 2030» à Abou Dhabi il y a quelques mois, ce qui confirme l’engagement de la BID à soutenir des projets de développement alignés sur les priorités du Plan national de développement du Tchad.

L’événement, tenue le 26 janvier à N’Djamena, s’est déroulée en présence du Premier ministre de la République du Tchad, Son Excellence M. Allamaye Halina, et a été organisée en partenariat avec le Ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, de la Planification et de la Coopération internationale. La délégation du Groupe de la BID était présidée par Dr. Issa Faye, représentant S.E. Dr. Muhammad Al Jasser, Président du Groupe de la BID. En outre, l’événement a connu la participation des ministres, des hauts responsables, ainsi que des représentants d’institutions financières régionales et d’entreprises privées.

S’exprimant à cette occasion, M. Allamaye Halina a déclaré: «Le Tchad entre dans une phase où la traduction de la vision en projets concrets est essentielle. Le Groupe de la Banque islamique de développement est un partenaire de confiance dans cet effort, notamment pour le renforcement des capacités de mise en œuvre financière, le développement des compétences et la mobilisation d’investissements à fort impact pour nos populations.»

De son côté, M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, de la Planification et de la Coopération internationale, a souligné: «Notre priorité est de stimuler le commerce par une meilleure cohérence entre les politiques publiques, des mécanismes de financement efficaces et la mobilisation du secteur privé. La BID joue un rôle clé dans l’appui à cette approche, notamment à travers la structuration de projets, les instruments d’atténuation des risques et les solutions de financement mixte.»

Pour sa part, Dr. Issa Faye, Directeur général des pratiques mondiales et des partenariats du Groupe de la BID et chef de délégation, a déclaré: «L'engagement du groupe BID envers le Tchad est axé sur la fourniture de solutions intégrées combinant financement et assistance technique. Au cours du dialogue sur l'engagement du pays, l'équipe de la BID, en collaboration avec les autorités compétentes, explorera toutes les solutions disponibles provenant des secteurs public et privé afin de garantir que les solutions de développement co-créées soient holistiques. Grâce à une coordination plus étroite avec les autorités nationales et les parties prenantes locales, nous visons à accélérer la mise en œuvre des projets, à renforcer la résilience et à soutenir les initiatives à fort impact alignées sur le plan « Tchad Connection 2030 », en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la technologie et des infrastructures. »

L’un des temps forts du programme a été un panel de discussion consacré aux priorités de développement du Tchad et au rôle du Groupe de la BID, visant à identifier des opportunités concrètes de coopération et à nouer des partenariats stratégiques pour accompagner le pays vers un développement durable et inclusif.

Une série de rencontres bilatérales (B2B et B2G) a également été organisée entre les représentants du Groupe de la BID, des chefs d’entreprise, des investisseurs et des institutions financières, afin d’explorer des opportunités de coopération et de partenariat. Des exemples de projets réussis mis en œuvre au Tchad en partenariat avec des entrepreneurs locaux ainsi que des institutions nationales et internationales ont été présentés.

L’événement a par ailleurs mis en lumière les activités, services et initiatives des différentes institutions du Groupe de la BID, notamment la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC), l’Institut de la Banque islamique de développement (IBID) et le Forum des affaires du Groupe de la BID (THIQAH).

La journée s’est conclue par la réaffirmation de l’engagement du Groupe de la BID à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement tchadien et le secteur privé national, afin de renforcer les partenariats stratégiques, d’élargir les opportunités d’investissement et d’améliorer l’environnement des affaires, contribuant ainsi à la réalisation du développement durable au Tchad.

La Banque islamique de développement est une banque de développement multilatérale qui œuvre à promouvoir le développement social et économique de ses pays membres visant à améliorer la vie des communautés bénéficiaires. Par le biais de partenariats collaboratifs entre les communautés des 57 pays membres, la Banque cherche à permettre à ces communautés d’atteindre le progrès économique et social et de construire l’infrastructure nécessaire pour libérer leur potentiel. Le nouveau modèle commercial de la banque «faire en sorte que les marchés œuvrent pour le développement» contribue à renforcer la compétitivité des pays membres dans des secteurs stratégiques, améliorant leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans les domaines des industries alimentaire et agricole, du textile, de la pétrochimie, construction, et la finance islamique. La Banque promeut également des solutions innovantes et durables aux défis du développement mondial, met à profit le potentiel scientifique de la technologie et de l’innovation en tant que moteurs clés de la croissance économique et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.

A propos du Plan national de développement, Tchad Connexion 2030 :

Structuré autour de quatre grands axes d’intervention, déclinés en 17 programmes comprenant 268 projets et réformes, l’initiative «Tchad Connexion 2030» vise à réaliser une transformation profonde et systémique de l’économie et de la société tchadiennes à travers :

L’accélération du développement des infrastructures stratégiques critiques, notamment l’extension de l’accès à l’électricité et à l’eau sur l’ensemble du territoire, la digitalisation de l’économie, le renforcement des réseaux de transport et des corridors internationaux, ainsi que l’amélioration de la navigabilité des lacs et des grands fleuves, accompagnée du renforcement des institutions afin d’assurer une gestion efficace et durable des services publics ;

Le renforcement des politiques sociales, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi, afin de promouvoir le développement du capital humain et l’inclusion sociale ;

L’intensification de la diversification économique et la promotion du «Made in Chad», notamment à travers le développement de filières industrielles orientées vers l’exportation, l’agriculture, l’élevage, la pêche, les hydrocarbures, les mines et le tourisme ;

L’amélioration continue du climat des affaires, le déploiement de la diplomatie économique et le renforcement de l’attractivité du pays auprès des investisseurs.

L’ambition du plan est de générer un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 8 % entre 2025 et 2030. Cette dynamique permettra au Tchad d’accéder au statut d’économie à revenu intermédiaire en créant davantage de richesses et d’emplois dans le secteur privé, en portant l’accès à l’électricité en milieu urbain à 90 % et l’accès national à 60 %, en fournissant de l’eau potable à 11 millions de personnes supplémentaires, en augmentant l’espérance de vie d’au moins 8 ans, en élargissant significativement le réseau routier, en doublant la production agricole, en faisant passer le taux de pénétration de la téléphonie mobile de 65 % à 80 %, en réduisant de 50 % la mortalité maternelle et néonatale, et en augmentant le taux de scolarisation au primaire de 43 % à 80 %.

Pour atteindre ces objectifs, «Tchad Connexion 2030 » prévoit de mobiliser 30 milliards USD (18.000 milliards de FCFA) d’investissements publics et privés, nationaux et internationaux, et entend positionner le Tchad comme une destination de choix pour les investisseurs. En novembre 2025, le Tchad a annoncé à Abou Dhabi la mobilisation réussie de 20,5 milliards USD, grâce à une mobilisation exceptionnelle des secteurs public et privé. (Source : Islamic Development Bank Group (IsDB Group)).

