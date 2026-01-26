Afreximbank annonce la fin de sa relation avec Fitch Ratings pour la notation de son crédit

26 Janvier 2026

LIBREVILLE, 26 janvier (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a officiellement mis fin vendredi à sa relation avec Fitch Ratings pour la notation de son crédit.

Cette décision fait suite à un examen de cette relation et à la conviction d’Afreximbank que la notation de son crédit ne reflète plus une bonne compréhension de son accord constitutif, de sa mission et de son mandat.

Le profil d’activité d’Afreximbank demeure solide, grâce à des relations étroites avec ses actionnaires et aux protections juridiques prévues par son accord constitutif, signé et ratifié par ses États membres. (Distribué par APO Group pour Afreximbank).

