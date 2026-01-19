USA : L’arrêt de l'immigration illégale à la frontière

19 Janvier 2026

LIBREVILLE, 19 janvier (Infosplusgabon) - L’immigration illégale par le sud-ouest des États-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis 50 ans à la suite de mesures prises par le président Trump pour sécuriser les frontières du pays.

« Si vous entrez illégalement aux États-Unis, vous serez envoyé en prison ou renvoyé dans votre pays d’origine », a déclaré M. Trump lors de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre.

Le message du président a été entendu. M. Trump a été élu en novembre 2024 et est entré en fonction en janvier. Selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), le nombre de personnes appréhendées à la frontière sud-ouest entre octobre 2024 et octobre 2025 a diminué de 87 % par rapport aux moyennes de ces dernières années. En tout, 237 565 personnes ont été appréhendées au cours de la récente année fiscale, soit le nombre le plus bas depuis 1970.

Le CBP définit les appréhensions comme la détention temporaire d’une personne rencontrée entre les points d’entrée aux États-Unis et qui ne se trouve pas légalement dans le pays. Une appréhension peut ou non aboutir à une arrestation.

La sécurité des frontières est un droit des nations souveraines. « Chaque pays est unique », a déclaré M. Trump à l’ONU, « mais pour que cela reste ainsi, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières ».

En janvier et mars 2025, le département de la Guerre a déployé des milliers de soldats à la frontière sud-ouest pour mieux la sécuriser. Et l’augmentation des expulsions depuis l’investiture de M. Trump dissuade les potentiels migrants d’entreprendre ce périlleux voyage.

Au mois de février 2025, premier mois complet du second mandat de Trump, les arrestations à la frontière sud-ouest étaient tombées à 8 349, soit une baisse de 94 % par rapport à février 2024. Depuis février, le nombre d’appréhensions mensuelles à la frontière est resté faible, avec des niveaux historiquement bas en juin et juillet 2025.

Autres mesures de protection

La sécurisation de la frontière sud-ouest permet également de réduire la circulation du fentanyl vers les États-Unis. Cet opioïde synthétique constitue la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans. Entre le début et le milieu de l’année 2025, les saisies mensuelles de fentanyl par le CBP ont diminué de moitié par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, les États-Unis expulsent les visiteurs qui soutiennent la violence ou des activités terroristes pendant leur séjour aux États-Unis. Le département d’État examine chaque année des millions de demandes de visa provenant du monde entier. Une fois les visas accordés, les mêmes normes s’appliquent pendant toute la durée du séjour du visiteur et pendant toute la période de validité du visa, explique le secrétaire d’État Marco Rubio.

La loi sur l’immigration et la naturalisation (INA) « nous donne un large pouvoir pour révoquer un visa », a indiqué M. Rubio dans un éditorial publié en avril. « Ce pouvoir est fondamental pour préserver notre sécurité nationale et protéger les Américains et les visiteurs légaux à l’intérieur de nos frontières. »

FIN/INFOSPLUSGABON/USA/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon