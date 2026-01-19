Maroc : À la CAN, Speak Up Africa mobilise les leaders du football

19 Janvier 2026

LIBREVILLE, 19 janvier (Infosplusgabon) - À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Speak Up Africa a réuni à Rabat des dirigeants du football, décideurs politiques, partenaires mondiaux de la santé, athlètes, jeunes, médias et acteurs de la société civile, à l’occasion du lancement de Speak Up Africa en Action, sa nouvelle plateforme phare de « sport pour la santé », conçue pour accélérer l’éradication de la polio et l’élimination du paludisme sur l’ensemble du continent.

Organisée en marge de la CAN, cette activation s’est tenue à un moment critique pour la santé publique. Alors que la volatilité des financements, la multiplication des crises mondiales et le recul de la confiance des populations menacent les progrès durement acquis, Speak Up Africa en Action vise à transformer la portée et l’influence du sport en engagement politique durable, en mobilisation des populations et en actions concrètes.

Conçue comme une plateforme itinérante et récurrente, intégrée aux grands rendez-vous sportifs et culturels, Speak Up Africa en Action combine dialogue de haut niveau, storytelling immersif, engagement des athlètes et participation des jeunes. Son ambition est de renforcer un leadership sanitaire porté par l’Afrique, de consolider la confiance et de faire en sorte que l’élan généré sur le terrain se traduise par des résultats tangibles au sein des communautés.

« L’Afrique dispose du leadership, de la crédibilité et de la confiance communautaire nécessaires pour mettre fin à la polio et au paludisme », a déclaré Yacine Djibo, Fondatrice et Directrice exécutive de Speak Up Africa. « Speak Up Africa in Action rassemble ces atouts et s’appuie sur la force du sport pour renforcer la confiance, mobiliser les partenaires et maintenir l’élan là où il compte le plus. »

Kick Out Polio : accélérer la phase finale de l’éradication

L’un des axes centraux de l’activation à la CAN était la campagne Kick Out Polio, mise en œuvre en partenariat avec l’Initiative globale pour l’éradication de la polio (Global Polio Eradication Initiative). Bien que l’Afrique ait été certifiée exempte de poliovirus sauvage en 2020, des flambées de poliovirus variants persistent dans plusieurs pays, rendant la phase finale de l’éradication à la fois complexe et urgente.

S’appuyant sur les valeurs du football, esprit d’équipe, discipline et responsabilité partagée, la campagne appelle les gouvernements, les familles et les communautés à veiller à ce que chaque enfant soit vacciné. Des champions du football et des figures culturelles prêtent leur voix pour renforcer l’engagement politique, garantir un financement prévisible et consolider la confiance du public dans la vaccination.

« Le sport parle une langue que tout le monde comprend », a déclaré Fatma Samoura, ancienne Secrétaire générale de la FIFA. « Il unit les personnes au-delà des frontières, des générations et des communautés. Lorsque nous mobilisons cette force au service de la santé publique, en particulier dans la dernière ligne droite de l’éradication de la polio, nous créons une dynamique que les institutions seules ne peuvent pas générer. Speak Up Africa en Action montre comment le football peut toucher les cœurs, renforcer la confiance et contribuer à protéger la vie et l’avenir des enfants d’Afrique. »

Zéro Palu Football Club : maintenir le leadership et l’élan

L’activation a également mis en lumière le Zéro Palu Football Club, une alliance de figures du football reconnues à l’échelle mondiale, mobilisant leadership et visibilité pour soutenir l’élimination du paludisme en Afrique. Lancée en avril 2023 par les légendes du football Luís Figo et Khalilou Fadiga, l’initiative soutient le mouvement « Zéro Palu ! Je m’engage », porté par la Commission de l’Union africaine et le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme.

Le paludisme demeure l’une des maladies les plus meurtrières en Afrique, tout en étant largement évitable, et touche de manière disproportionnée les enfants de moins de cinq ans. Dans un contexte de diminution des financements internationaux, le Zéro Palu Football Club constitue un outil essentiel de plaidoyer et de mobilisation, alliant champions, décideurs et partenaires afin de maintenir la volonté politique et de mobiliser des ressources.

« Le football a toujours été une question d’esprit d’équipe, de discipline et de capacité à aller au bout de ce que l’on commence », a déclaré Luís Figo, ancien footballeur international et co-capitaine du Zéro Palu Football Club. « C’est un match que nous pouvons, et que nous devons gagner. »

Des grands rendez-vous à un impact durable

Dans le cadre de l’activation à la CAN, Speak Up Africa a également signé un protocole d’accord avec Tibu Africa, une organisation panafricaine de premier plan qui mobilise le sport pour promouvoir l’éducation, l’inclusion sociale et le développement communautaire. Ce partenariat reflète l’engagement de Speak Up Africa en Action à ancrer le plaidoyer dans une action de long terme, portée par les communautés.

En unissant leurs forces, Speak Up Africa et Tibu Africa approfondiront l’engagement communautaire, mobiliseront le sport pour renforcer la confiance et déploieront des initiatives conjointes visant à accélérer l’éradication de la polio et l’élimination du paludisme, en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

Tout au long de l’événement, les intervenants ont souligné la responsabilité, et l’opportunité, pour les institutions du football de contribuer à la santé publique, à un moment où l’unité et la confiance sont plus essentielles que jamais.

« Le football n’est pas seulement un sport, c’est une responsabilité sociale assortie de fortes obligations sociétales », a déclaré Hicham El Amrani, expert du football et ancien Secrétaire général de la CAF. « En s’appuyant sur sa force de rassemblement, les fédérations et les institutions du football ont le devoir de protéger les enfants et les communautés et d’investir dans leur bien-être. En s’engageant dans la lutte contre la polio et le paludisme, le football peut mettre sa crédibilité, sa portée et ses valeurs au service de la santé publique et contribuer à des victoires qui comptent bien au-delà du terrain. »

L’édition CAN marque le lancement officiel de Speak Up Africa en Action en tant que plateforme récurrente, appelée à se déployer tout au long du calendrier sportif, à renforcer les partenariats, à amplifier les récits africains portés par l’Afrique elle-même et à accélérer les progrès sur les priorités de santé publique les plus urgentes du continent.

Speak Up Africa est une organisation de plaidoyer dédiée à la promotion de solutions africaines aux défis les plus pressants du continent en matière de santé publique et de développement. Basée à Dakar et œuvrant à travers l’Afrique, l’organisation travaille en partenariat avec les gouvernements, la société civile, les institutions de recherche, le secteur privé et les initiatives mondiales afin de faire évoluer les politiques publiques, de valoriser la voix des citoyens et de renforcer les systèmes de santé. (Source : Speak Up Africa ).

