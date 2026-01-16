USA/OTAN : Entretien téléphonique du secrétaire Rubio avec le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte

16 Janvier 2026

LIBREVILLE, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le secrétaire d’État Marco Rubio s’est entretenu aujourd’hui avec le secrétaire général de l’OTAN, M. Mark Rutte. Les deux responsables ont discuté des efforts actuellement menés par les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine par la voie de la négociation. Ils ont également évoqué l’importance de la sécurité dans l’Arctique pour tous les Alliés de l’OTAN.

Mark Rutte, ancien Premier ministre des Pays-Bas, a été nommé secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre 2024, en remplacement de Jens Stoltenberg. Il est reconnu pour son expérience politique et son rôle dans la défense transatlantique, notamment pendant la guerre en Ukraine.

Mark Rutte, qui a été Premier ministre de 2010 à 2024, est également connu pour son style de vie décontracté et son engagement envers les relations transatlantiques.

(Source : Département d’État des États-Unis)

