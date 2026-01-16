USA : Mettre fin à la mascarade des organisations internationales inutiles

16 Janvier 2026

LIBREVILLE, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le département d'Etat des Etats-Unis a annoncé que le États-Unis ont joué un rôle central dans l’élaboration de l’ordre international. De la doctrine Monroe, qui a permis aux pays de notre région de prospérer sans ingérence extérieure à notre continent, à notre rôle déterminant dans la création des Nations unies, en passant par celui de principal garant de la sécurité dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et de premier donateur humanitaire mondial, le leadership américain est incontestable.

Il exige des choix difficiles et la capacité de reconnaître le moment où les institutions créées pour promouvoir la paix, la prospérité et la liberté sont devenues des obstacles à ces objectifs. Ce que nous appelons le « système international » est aujourd’hui submergé par des centaines d’organisations internationales opaques dont, dans de nombreux cas, les mandats se chevauchent, les actions sont redondantes, les résultats sont inefficaces et la gouvernance financière et éthique est médiocre.

Même celles qui remplissaient autrefois des fonctions utiles sont graduellement devenues des bureaucraties inefficaces, des tribunes pour un militantisme politisé ou des instruments contraires aux intérêts supérieurs de notre pays. Non seulement ces institutions ne produisent pas de résultats, mais elles entravent aussi l’action de ceux qui entendent remédier à ces problèmes. L’ère des chèques en blanc accordés aux bureaucraties internationales est désormais révolue.

Cette semaine, conformément aux conclusions du décret présidentiel 14199, le président Trump a annoncé notre retrait de 66 organisations internationales inutiles, inefficaces et nuisibles identifiées dans le cadre de l’examen en cours mené par l’administration Trump. Le mémorandum présidentiel vise des institutions dont le champ d’action est redondant, qui sont mal gérées, inutiles, sources de gaspillage, administrées de manière inadéquate, mises au service des intérêts d’acteurs poursuivant leurs propres objectifs, contraires aux nôtres, ou qui constituent une menace pour la souveraineté, les libertés et la prospérité générale de notre pays.

Il n’est plus acceptable de consacrer l’argent des contribuables américains, fruit de leur dur labeur, à des institutions incapables de démontrer des résultats tangibles, une réelle obligation de rendre des comptes ou le respect de nos intérêts nationaux.

Continuer à financer et à promouvoir des organisations qui font obstacle à la résolution des problèmes auxquels le monde est confronté aujourd’hui, tels que l’accès à une énergie abordable, la croissance économique et la souveraineté nationale, revient à abdiquer le leadership mondial des États-Unis. La poursuite de la participation des États-Unis à ces organisations ne fait que légitimer leur existence et un modèle qui n’est pas à hauteur des attentes de milliards de personnes à travers le monde.

Du long passé de violations éthiques au Fonds des Nations unies pour la population, notamment le financement d’avortements forcés, à l’incapacité de l’ONU Femmes à définir ce qu’est même une femme, en passant par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui gaspille des millions de dollars pour financer des investissements guidés par un alarmisme climatique et anti-énergétiques en Cisjordanie et à Gaza, en passant par le Forum permanent des Nations unies sur les personnes d’ascendance africaine qui prône ouvertement des politiques racistes en faveur de réparations mondiales, ces organisations affichent un bilan constant de dysfonctionnements, voire de malveillance pure et simple.

Le peuple américain, nos partenaires et les milliards de personnes dans le monde qui comptent sur le leadership des États-Unis méritent mieux. La poursuite de notre participation à des organisations qui ne reflètent pas nos valeurs et ne servent pas nos intérêts reviendrait à renoncer à notre devoir national.

Les organisations dont nous avons décidé de nous retirer ont été sélectionnées après un examen approfondi de leurs objectifs, de leurs actions, de leur efficacité, de leur nécessité et, surtout, de leur capacité à nous aider à servir les intérêts nationaux des États-Unis. Celles dont nous nous retirons ne sont en aucun cas les seules contrevenantes. Notre examen de la participation des États-Unis aux organisations internationales se poursuit.

Cela ne signifie pas que les États-Unis tournent le dos au monde. Nous rejetons simplement un modèle de multilatéralisme dépassé, qui traite le contribuable américain comme le garant mondial d’une architecture tentaculaire de gouvernance globale.

L’administration Trump exige des résultats concrets de la part des institutions que nous finançons et auxquelles nous participons, et nous sommes prêts à mener une campagne en faveur d’une réforme. Le président Trump a clairement indiqué, notamment dans le mémorandum présidentiel publié cette semaine, qu’il ne permettrait pas aux organisations internationales d’affaiblir les États-Unis et de limiter notre souveraineté nationale, notre indépendance énergétique, notre prospérité économique, notre démocratie et nos libertés constitutionnelles.

Il ne permettra pas aux États-Unis de continuer à financer un modèle défaillant qui refuse de se réformer ou se révèle impossible à réformer. Le mémorandum présidentiel de cette semaine a démontré que l’Amérique n’accepte plus le statu quo infructueux, que ce pays est prêt à montrer la voie, comme il l’a toujours fait, et que parfois, le véritable leadership est de savoir quand le moment est venu de se désengager.

Marco Rubio a prêté serment en tant que 72e secrétaire d’État le 21 janvier 2025. Le secrétaire d’État s’attache à mettre en place un département d’État qui place l’Amérique au premier plan.

FIN/INFOSPLUSGABON/POW/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon