USA : Comment l'Amérique a lancé l'ère du numérique

15 Janvier 2026

Par Lauren Monsen

LIBREVILLE, 15 janvier (Infosplusgabon) - La plupart des appareils modernes de notre quotidien (téléphones portables, ordinateurs portables, GPS, cafetières, etc.) ont un point commun : leurs puces informatiques, toutes introduites par des entreprises américaines qui ont propulsé les États-Unis à la pointe de l’innovation technologique.

Bon nombre de ces entreprises ont connu d’humbles débuts, comme c’est souvent le cas dans la Silicon Valley. Steve Jobs et Steve Wozniak ont construit le premier ordinateur Apple, symbole de l’ingéniosité américaine, dans le garage de la modeste maison des parents de Steve Jobs.

Si la révolution numérique est le résultat de plusieurs dizaines d’année de recherche et développement aux États-Unis, stimulées par la curiosité scientifique, la vigueur du secteur privé et l’esprit pionnier américain, son nouveau chapitre promet des avancées encore plus rapides.

Selon les prédictions des experts, l’informatique quantique et l’intelligence artificielle (IA) vont façonner l’avenir. C’est pourquoi aujourd’hui, les sociétés technologiques américaines investissent massivement dans le marché de l’« IA quantique ». Et qui sait, des entreprises plus modestes, dont certaines peut-être en phase d’incubation dans un garage ou un bureau improvisé, se joindront-elles à elles pour réaliser des avancées décisives dans des domaines clés susceptibles d’améliorer notre monde.

FIN/INFOSPLUSGABON/CXW/GABON2026

© Copyright Infosplusgabon