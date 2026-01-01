Gabon: Le nouveau gouvernement de la 5e République fort de 30 membres

[ Inscrivez-vous ]
01 Janvier 2026
Gabon-Politique-Nouveau Gouvernement 2026
LIBREVILLE, 1er janvier (Infosplusgabon) - La secrétaire général de la présidence de la République, Murielle Minkoue Mezui, épouse Mintsa Mi-Owono, a annoncé ce jeudi par décret présidentiel le nouveau gouvernement.
Par décret présidentiel en date du 1er janvier 2026, ont été nommés :
Vice-Président de la République : Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER
Vice-Président du Gouvernement : Hermann IMMONGAULT
MINISTRES D’ETAT
Ministre d‘Etat, Ministre des Transports, de la Marine Marchande, Chargé de la Logistique: Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI
Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale : Brigitte ONKANOWA
Ministre d‘Etat, Ministre de l’Education Nationale et de l’Instruction Civique : Camelia NTOUTOUME épse LECLERCQ
MINISTRES
Ministre de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Energie : Philippe TONANGOYE
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation : Adrien NGUEMA MBA
Ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre : Mays MOUISSI
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Chargé de l’Intégration et de la Diaspora : Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY
Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation: Mark Alexandre DOUMBA
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains : Augustin EMANE
Ministre de la Planification et de la Prospective : Louise Pierrette MVONO
Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions : Jean-François NDONG OBIANG
Ministre du Pétrole et du Gaz : Clotaire KONDJA
Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère: Thierry MINKO
Ministre des Mines et des Ressources Géologiques : Sosthène NGUEMA NGUEMA
Ministre de la Pêche, de la Mer et de l’Economie Bleue : Aimé Martial MASSAMBA
Ministre des Travaux Publics et de la Construction : Edgard MOUKOUMBI
Ministre de l’Industrie et de la Transformation Locale : Lubin NTOUTOUME
Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités: Laurence MENGUE ME NZOGHE épse NDONG
Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle : Jacqueline ILOGUE épse BIGNOUMBA
Ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune : Maurice ALLOGHO NTOSSUI
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte-Parole du Gouvernement: Charles Edgard MOMBO
Ministre de la Santé : Elza AYO épse BIVIGOU
Ministre des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l’Enfance et de la Femme : Armande Longo épse MOULENGUI
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural: Pacôme KOSSY
Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes : Zenaba GNINGA CHANING
Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat : Marcelle IBINGA épse ITSITSA
Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative: Paul Ulrich KESSANY
Ministre de la Communications et des Médias : Germain BIHADJOW
MINISTRE DELEGUE
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé du Budget : Marc ABEGHE
