Gabon: Le nouveau gouvernement de la 5e République fort de 30 membres

01 Janvier 2026

Gabon-Politique-Nouveau Gouvernement 2026

LIBREVILLE, 1er janvier (Infosplusgabon) - La secrétaire général de la présidence de la République, Murielle Minkoue Mezui, épouse Mintsa Mi-Owono, a annoncé ce jeudi par décret présidentiel le nouveau gouvernement.

Par décret présidentiel en date du 1er janvier 2026, ont été nommés :

Vice-Président de la République : Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER

Vice-Président du Gouvernement : Hermann IMMONGAULT

MINISTRES D’ETAT

Ministre d‘Etat, Ministre des Transports, de la Marine Marchande, Chargé de la Logistique: Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI

Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale : Brigitte ONKANOWA

Ministre d‘Etat, Ministre de l’Education Nationale et de l’Instruction Civique : Camelia NTOUTOUME épse LECLERCQ

MINISTRES

Ministre de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Energie : Philippe TONANGOYE

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation : Adrien NGUEMA MBA

Ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre : Mays MOUISSI

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Chargé de l’Intégration et de la Diaspora : Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY

Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation: Mark Alexandre DOUMBA

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains : Augustin EMANE

Ministre de la Planification et de la Prospective : Louise Pierrette MVONO

Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions : Jean-François NDONG OBIANG

Ministre du Pétrole et du Gaz : Clotaire KONDJA

Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère: Thierry MINKO

Ministre des Mines et des Ressources Géologiques : Sosthène NGUEMA NGUEMA

Ministre de la Pêche, de la Mer et de l’Economie Bleue : Aimé Martial MASSAMBA

Ministre des Travaux Publics et de la Construction : Edgard MOUKOUMBI

Ministre de l’Industrie et de la Transformation Locale : Lubin NTOUTOUME

Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités: Laurence MENGUE ME NZOGHE épse NDONG

Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle : Jacqueline ILOGUE épse BIGNOUMBA

Ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune : Maurice ALLOGHO NTOSSUI

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte-Parole du Gouvernement: Charles Edgard MOMBO

Ministre de la Santé : Elza AYO épse BIVIGOU

Ministre des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l’Enfance et de la Femme : Armande Longo épse MOULENGUI

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural: Pacôme KOSSY

Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes : Zenaba GNINGA CHANING

Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat : Marcelle IBINGA épse ITSITSA

Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative: Paul Ulrich KESSANY

Ministre de la Communications et des Médias : Germain BIHADJOW

MINISTRE DELEGUE

Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé du Budget : Marc ABEGHE

