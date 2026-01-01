Afrique : La Banque Centrale d'Égypte et Afreximbank signent un Protocole d'accord (MoU) portant création d'un pro-gramme de banque de l'or en Égypte

01 Janvier 2026

LIBREVILLE, le 2 janvier (Infosplusgabon) - La Banque Centrale d'Égypte (CBE) et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) ont signé récemment un protocole d'accord (MoU) portant création d'une banque panafricaine de l'or. Cette initiative stratégique vise à formaliser les chaînes de valeur de l'or, à renforcer les réserves des banques centrales et à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des centres de raffinage et de commerce étrangers.

Ce protocole d’accord historique a été signé par le Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte (CBE), S.E. M. Hassan Abdalla, et le Président d’Afreximbank et du conseil d’administration de la Banque, Dr George Elombi, lors d’une cérémonie tenue à la Banque Centrale d’Égypte.

La mise en place du programme de Banque de l'or est conforme à la vision de l'Égypte qui consiste à développer des partenariats stratégiques et à renforcer la collaboration mutuelle avec les États africains dans divers domaines, ainsi que la priorité accordée par Afreximbank à la promotion et à l'accélération de la création de valeur ajoutée et au traitement stratégique des minerais.

Ce partenariat s'appuie également sur une vision commune de la BCE et d'Afreximbank visant à soutenir la production nationale, à favoriser le développement durable et à renforcer l'intégration financière et commerciale régionale, tout en encourageant un écosystème économique africain solide et avancé.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux institutions vont collaborer à la réalisation d'une étude de faisabilité visant à évaluer les exigences techniques, commerciales et réglementaires nécessaires au développement d'un écosystème intégré de Banque de l'or dans une zone franche désignée en Égypte, avec la participation de pays africains. Il s'agira notamment de mettre en place une raffinerie certifiée au niveau international, des infrastructures d'entreposage sécurisées et des services financiers et commerciaux associés.

Cette initiative vise également à étendre sa portée à l'ensemble du continent, à impliquer les gouvernements, les banques centrales, les sociétés minières et les acteurs du secteur afin de renforcer la collaboration institutionnelle, d'harmoniser les meilleures pratiques et de faciliter le commerce durable de l'or et des services connexes dans toute l'Afrique.

Réagissant à l'accord, M. Hassan Abdalla a insisté sur le fait que l'initiative sert de base et pourrait progressivement s'étendre à l’échelle panafricaine en impliquant les gouvernements africains, les banques centrales et les acteurs du marché. Il a aussi souligné l'engagement indéfectible de l'Égypte à mener des initiatives qui promeuvent l'intégration économique à travers l'Afrique, soulignant que le choix de l'Égypte comme plaque tournante potentielle - sous réserve des conclusions de l'étude et des approbations ultérieures - reflète la confiance des institutions africaines dans sa volonté d'encourager les mégaprojets continentaux. Grâce à sa situation géographique stratégique au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe, l'Égypte est bien placée pour servir de plaque tournante naturelle pour le commerce de l'or et l'innovation financière dans la région.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Dr George Elombi a souligné l'engagement commun des deux institutions à collaborer étroitement, à conjuguer leurs efforts et leurs ressources pour promouvoir la stabilité financière tout en contribuant à une prospérité économique durable dans toute l'Afrique.

Dr Elombi a déclaré : « La cérémonie d'aujourd'hui peut sembler simple, mais elle a des répercussions économiques considérables pour notre continent. Nous déclarons avec audace que l'or africain doit servir les populations africaines. Ce protocole d'accord, qui s'inscrit dans la vision d'Afreximbank visant à faire profiter les Africains des ressources de l'Afrique, crée une banque africaine de l'or qui nous aidera à commencer à modifier fondamentalement la manière dont nous extrayons, raffinons, gérons, valorisons, stockons et commercialisons nos ressources aurifères, dans le principal but de conserver la valeur sur le continent. En constituant efficacement des réserves d'or, comme l'ont fait d'autres grandes économies, nous renforçons la résilience du continent, réduisons sa vulnérabilité aux chocs extérieurs, améliorons la stabilité et la convertibilité des monnaies et créons de la richesse au sein du continent. »

Afreximbank et la Banque Centrale d'Égypte entretiennent depuis longtemps des relations cordiales, l'Égypte étant le principal actionnaire de la Banque et son hôte.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. (Source : Afreximbank).

