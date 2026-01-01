Cambodge–Thaïlande : Le CICR soutient la libération et le rapatriement de 18 prisonniers de guerre

01 Janvier 2026

LIBREVILLE, 1er janvier (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pris part aujourd’hui en tant qu’observateur humanitaire neutre à l’opération de libération et de rapatriement de 18 prisonniers de guerre détenus en lien avec le conflit armé international qui oppose le Cambodge et la Thaïlande. Menée dans le cadre de la déclaration conjointe signée par les parties le 27 décembre 2025, cette opération a permis le retour au Cambodge de prisonniers de guerre détenus en Thaïlande.

« L’opération de libération et de rapatriement de prisonniers de guerre effectuée ce jour permet aux familles d’être réunies et constitue un pas important vers la concrétisation des engagements pris dans la déclaration conjointe », déclare Mirjana Spoljaric, présidente du CICR. « Le respect du droit international humanitaire, qui prévoit le rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités actives, est un élément essentiel pour renforcer la confiance entre les parties et instaurer une paix durable. J’espère que cette opération aidera à jeter les bases d’une nouvelle année ancrée dans la paix et la stabilité que méritent les communautés des deux côtés de la frontière et dont elles ont tant besoin ».

Le CICR a visité les 18 prisonniers de guerre à quatre reprises depuis leur incarcération en Thaïlande en juillet 2025. Conformément aux dispositions des Conventions de Genève, les visites ont pour but de permettre à l’institution d’évaluer leur bien-être et leurs conditions de détention, ainsi que de faciliter l’échange de messages entre eux et leurs familles. En sa qualité d’organisation neutre, impartiale et indépendante, le CICR fonde son action dans les lieux de détention sur le principe établi de longue date de la confidentialité et sur le dialogue bilatéral avec les autorités détentrices.

La Troisième Convention de Genève prévoit que les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. Les prisonniers de guerre conservent leur statut et leur protection en vertu de la Troisième Convention de Genève jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

