Sénégal : Omar Sy devient ambassadeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026

01 Janvier 2026

Afrique-Sport-JOJ 2026

LIBREVILLE, 1er janvier (Infosplusgabon) - Omar Sy, acteur emblématique et personnalité influente, a été nommé ambassadeur des JOJ de Dakar 2026. Engagé auprès de la jeunesse et attaché au Sénégal, il prêtera son image au premier événement olympique organisé sur le continent africain, prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Omar Sy fait partie de ces personnalités qui fédèrent.

À 47 ans, l’acteur à la carrière internationale s’apprête à endosser un nouveau rôle, bien ancré dans la réalité cette fois-ci. Déjà visage de productions qui ont marqué le public, il devient désormais l’un des visages des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, premier rendez-vous olympique organisé sur le sol africain.

Connu pour ses personnages dans des films à succès, Omar Sy s’est imposé comme l’une des figures les plus populaires du cinéma francophone depuis Intouchables en 2011. Sa notoriété mondiale s’est encore renforcée avec la série Lupin, diffusée sur Netflix, qui a contribué à élargir son public bien au-delà de l’Europe.

Sa nomination comme ambassadeur des JOJ de Dakar 2026 ce lundi 29 décembre s’inscrit dans cette trajectoire d’influence internationale. Il a partagé son ressenti à l’annonce de ce nouveau rôle.

« Je suis fier et honoré d’être ambassadeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 2026 au Sénégal. Ces Jeux représentent des valeurs qui me tiennent à cœur : le partage, la solidarité, le dépassement de soi, et les rencontres interculturelles », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la portée symbolique de l’événement :

« Voir la jeunesse du Sénégal et du monde entier briller ensemble sur les terres de la Teranga, c’est un symbole fort d’unité et d’espoir. »

Né en France de parents originaires du Sénégal, il entretient un lien intime avec le pays. Ce rapport aux racines nourrit d’ailleurs ses choix artistiques, comme en témoignent ses productions Yao (2018) et Tirailleurs (2022). Début janvier, il a également été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, signe supplémentaire de son engagement aux côtés du Sénégal et de sa jeunesse.

Omar Sy, un engagement auprès de la jeunesse et du sport

Au-delà du cinéma, Omar Sy cultive une relation privilégiée avec la jeunesse et le sport. Très impliqué dans des causes sociales en faveur des jeunes, il défend depuis longtemps les valeurs d’ouverture, de solidarité et d’excellence qui sont au cœur des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Proche du mouvement sportif, il a récemment rejoint le conseil d’administration de Paris Basketball en tant que co-propriétaire. On l’a également vu présent à Roland-Garros, posant notamment aux côtés de Coco Gauff sur l’édition 2025.

Durant les JO de Paris 2024, il a assisté à plusieurs compétitions, et a même été chargé de lancer la journée de compétition de judo le 2 août, qui a vu son ami Teddy Riner entrer encore un peu plus dans la légende. L’acteur n’a pas non plus manqué de célébrer le titre continental du Sénégal après la CAN 2021, qui s’est déroulée en 2022.

En tant qu’ambassadeur des JOJ Dakar 2026, il aura pour mission d’incarner les valeurs olympiques, à savoir l’excellence, le respect et l’amitié. Il devra également contribuer à faire rayonner l’événement dans toutes ses dimensions, aussi bien sportive, éducative que culturelle.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, ce sont 2 700 athlètes de moins de 18 ans, issus du monde entier, qui se retrouveront entre Dakar, Saly et Diamniadio pour s’affronter dans 35 sports et participer à une édition historique de ces Jeux. Avec Omar Sy comme ambassadeur, Dakar 2026 s’annonce comme une célébration du sport, de la jeunesse et de l’Afrique qui accueille pour la première fois un événement olympique. (Source : International Olympic Committee (IOC)).

