TOGO : Ecobank célèbre 40 ans d’excellence panafricaine avec ses membres fondateurs

LIBREVILLE, 29 décembre (Infosplusgabon) - Le Groupe Ecobank, première institution bancaire panafricaine, a marqué une étape historique le jeudi 4 décembre à travers deux événements majeurs organisés dans le cadre des célébrations de son 40ᵉ anniversaire, symbolisant quatre décennies d’innovation, d’intégration et d’impact à travers le continent africain : le dévoilement d’une plaque commémorative en hommage aux soixante-dix visionnaires qui ont fondé la Banque il y a quarante ans, et une soirée de gala exceptionnelle réunissant des invités de marque venus d’Afrique et d’ailleurs.

La cérémonie de dévoilement de la plaque, organisée au siège du Groupe Ecobank à Lomé, a réuni plusieurs membres fondateurs de la Banque et rendu hommage à leur vision audacieuse et à leur détermination. Prenant la parole à cette occasion, Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank, a souligné la profonde portée symbolique du monument : “Cette plaque est un hommage durable aux soixante-dix Fondateurs qui ont osé imaginer une banque panafricaine à une époque où une telle vision semblait impossible. Elle relie nos origines au Togo à notre présence actuelle à travers l’Afrique et rappelle à chaque Ecobanquier.e la mission essentielle que nous portons pour l’avenir ”.

La plaque mentionne les noms des soixante-dix actionnaires initiaux issus de dix États membres de la CEDEAO, dont la conviction collective, en 1985, a conduit à la création d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Leur ambition était claire : bâtir une institution financière de classe mondiale, détenue par des Africains, au service de l’Afrique et contribuant au renforcement de l’intégration régionale.

Papa Madiaw Ndiaye, Président du Conseil d’Administration du Groupe Ecobank, a salué l’héritage des Fondateurs: “La plaque des Fondateurs constitue une reconnaissance permanente des femmes et des hommes dont le courage, l’unité et la détermination ont permis la naissance d’Ecobank. Elle est aussi un symbole de notre gouvernance et de la continuité institutionnelle, ainsi qu’un rappel pour les générations futures de la responsabilité de préserver et de faire progresser la mission qui nous a été confiée.”

Représentant les Fondateurs et leurs familles, Fogan Sossah a exprimé sa gratitude à la direction d’Ecobank, aux employés et aux partenaires pour avoir préservé et renforcé l’institution au cours des quarante dernières années.

« Le monument inspire la nouvelle génération à porter le flambeau, à défendre l’unité, l’intégrité et le service à l’Afrique, » a-t-il déclaré. « Les Fondateurs ont planté la graine ; il nous appartient désormais collectivement de veiller à ce que l’arbre continue de grandir. »

Plus tard dans la soirée, Ecobank a organisé un dîner de gala à l’Hôtel 2 Février, en présence de personnalités de haut niveau, notamment des responsables gouvernementaux, des leaders économiques et des partenaires. La soirée a été rythmée par des allocutions officielles, des prestations artistiques et des moments de reconnaissance. Un hommage particulier a été rendu aux membres fondateurs, tandis que des distinctions ont été remises aux entités d’Ecobank primées cette année. La cérémonie a également honoré les employés ayant la plus grande ancienneté, illustrant la reconnaissance d’Ecobank pour la loyauté et l’engagement.

Depuis l’ouverture de sa première filiale à Lomé en 1988, Ecobank s’est développée pour devenir un réseau financier à l’échelle continentale, présent dans plus de pays africains que toute autre institution financière. Avec des opérations dans trente-deux pays en Afrique, une filiale en France et des bureaux internationaux dans les principaux centres financiers mondiaux, Ecobank joue un rôle clé dans la connexion des entreprises, des gouvernements et des communautés africaines.

Le Groupe Ecobank est le principal groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements.

Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 collaborateurs au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de Banque de Détail, de Banque Commerciale et de Banque de Financement et d’Investissement, à travers de multiples canaux, y compris digitaux. (Source Ecobank).

