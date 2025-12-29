USA : Rétablir le leadership des États-Unis en matière de santé mondiale

29 Décembre 2025

LIBREVILLE, 29 décembre (Infosplusgabon) - Les Etats-Unis ont pendant bien trop longtemps, dépensé des milliards de dollars dans la santé mondiale en finançant des ONG et en espérant que des résultats suivraient.

Trop souvent, les pays bénéficiaires n’avaient que peu de voix au chapitre, la justification des actions menées était insuffisante, et seule une fraction de cet argent parvenait réellement aux patients sur le terrain. Cette approche était inefficace, peu efficiente et non viable. Sous la présidence de Donald Trump, nous y avons mis un terme.

Aujourd’hui, guidés par la Stratégie de santé mondiale America First, les États-Unis collaborent directement avec des pays souverains – avec les gouvernements eux-mêmes, et non avec des intermédiaires imposant des solutions génériques venues de l’extérieur.

Ce changement a rétabli la responsabilité, réaffirmé la souveraineté nationale et restauré la place de l’Amérique en tant que leader de la santé mondial.

Au cours des dernières semaines, cette approche a donné des résultats à une vitesse record. Depuis le 4 décembre, les États-Unis ont signé des protocoles d’accord bilatéraux historiques dans le domaine de la santé avec le Kenya, le Rwanda, le Liberia, l’Ouganda, le Lesotho, l’Eswatini, le Mozambique, le Cameroun et le Nigeria. Ces protocoles d’accord représentent plus de 8 milliards de dollars d’aide directe des États-Unis, à laquelle s’ajoutent plus de 5 milliards de dollars de co-investissement des pays bénéficiaires, pour lutter contre les menaces liées aux maladies infectieuses durant les cinq prochaines années.

Ces protocoles d’accord servent les intérêts nationaux des États-Unis. Ils sauvent des vies, exportent les innovations américaines en matière de santé, réduisent le gaspillage et l’inefficacité et sont coordonnés directement avec les gouvernements nationaux afin que ceux-ci préviennent, dépistent et combattent les menaces sanitaires mondiales par eux-mêmes, ce qui les rend moins dépendants des contribuables américains.

Et ce n’est qu’un début. D’autres protocoles d’accord bilatéraux sur la santé sont en préparation, alors que nous continuons d’obtenir des résultats, de tenir nos engagements et de placer le leadership de l’Amérique – et les intérêts américains – d’abord.

