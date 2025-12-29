Dr. Rasha Kelej rencontre la Première Dame du Burundi pour la 12ème édition de Merck Foundation Africa Asia Luminary

29 Décembre 2025

LIBREVILLE, 29 décembre (Infosplusgabon) - La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a récemment organisé la 12ème édition de sa conférence annuelle, « Merck Foundation Africa Asia Luminary », en partenariat avec le gouvernement de la Gambie à Banjul, en Gambie.

En collaboration avec la Première Dame du Burundi, la Fondation Merck a fourni 55 bourses à des médecins locaux au Burundi dans de nombreuses spécialités critiques et mal desservies.

La conférence était coprésidée par S.E. Mme FATOUMATTA BAH-BARROW, Première Dame de Gambie et Ambassadrice de la Fondation Merck Plus Qu’une Mère et Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck et Présidente de Plus Qu’une Mère.

S.E. Madame ANGELINE NDAYISHIMIYE, Première Dame de la République du Burundi et Ambassadrice de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » ainsi que les Premières Dames de la République Centrafricaine, Libéria, Nigéria, São Tomé & Príncipe et Sénégal se sont jointes en tant qu'invitées d'honneur et conférencières principales.

Sénatrice Dr. Rasha Kelej (Ret.) a partagé : « Ce fut un plaisir de rencontrer ma chère sœur, S.E. Madame ANGELINE NDAYISHIMIYE, Première Dame du Burundi et Ambassadrice de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère » lors de la 12ème édition de notre conférence en Gambie. Notre voyage de partenariat a commencé en 2020, et depuis lors, nous avons accompli beaucoup de choses. Je suis heureuse de partager que nous avons offert jusqu'à aujourd'hui 55 bourses à des médecins Burundais, dans des spécialités telles que l'Oncologie, Embryologie, Fertilité, Diabète, Soins Sexuels et Reproductifs, Médecine Aiguë, Médecine Respiratoire, Endocrinologie et Médecine Cardiovasculaire Préventive et plus encore. Nous sommes impatients d'inscrire davantage de médecins dans de nombreuses autres spécialités et, ensemble, nous continuerons à améliorer les capacités de soins de santé dans le pays.

Nous avons également lancé ensemble de nombreuses initiatives pour répondre à un large éventail de problèmes sociaux et sanitaires au Burundi et au-delà ».

S.E. Madame ANGELINE NDAYISHIMIYE, Première Dame du Burundi et Ambassadrice de la Fondation Merck « Plus Qu'une Mère », a souligné : « Je félicite la Fondation Merck d'avoir complété 13 années de ses précieux programmes de développement. Depuis notre partenariat qui a débuté en 2020, d'excellents résultats ont été obtenus. Je suis heureuse de vous annoncer que la Fondation Merck a accordé au total 55 bourses à nos médecins locaux et que l'un des diplômés du Master en Diabète a créé le premier centre du diabète au Burundi. De plus, nous avons également lancé le premier centre public de FIV, où les spécialistes de la fertilité, les embryologistes et les techniciens ont été formés grâce à des bourses de la Fondation Merck.

Nous travaillons également ensemble pour soutenir l'éducation des filles en offrant des bourses annuelles à 40 filles les plus performantes mais défavorisées, dans le cadre du programme Éduquer Linda. C’est extrêmement important car l’éducation est la voie à suivre pour autonomiser nos filles.

Le premier jour de la conférence s'est tenu la Session Plénière du Merck Foundation Africa Asia Luminary 2025, avec les discours d'ouverture des Premières Dames d'Afrique. Par ailleurs, une table ronde ministérielle de haut niveau a réuni des ministres africains.

Le deuxième jour de la conférence, une réunion du comité de l'Initiative des Premières Dames de la Fondation Merck - MFFLI a eu lieu entre les Premières Dames d'Afrique et le Chairman et la CEO de la Fondation Merck. Au cours de cette réunion, les Premières Dames d'Afrique et d'Asie ont partagé le rapport d'impact des programmes de la Fondation Merck dans leurs pays respectifs et ont discuté de la stratégie future.

En collaboration avec la Première Dame du Burundi, la Fondation Merck a fourni 55 bourses à des médecins locaux au Burundi dans de nombreuses spécialités critiques et mal desservies. Sur 55 bourses,

16 bourses ont été accordées à des docteurs en Fertilité et Embryologie, ainsi qu'à un Diplôme Post-Universitaire et un Master de deux ans en Médecine Sexuelle et Reproductive. Cela a contribué et continuera de contribuer à promouvoir le bien-être des femmes infertiles, à briser la stigmatisation liée à l'infertilité et à autonomiser ces femmes grâce à l'accès à l'information, à l'éducation et au Changement de mentalité. Avec l'inauguration du premier centre public de FIV au Burundi, les couples infertiles bénéficient pour la première fois d'un traitement et de conseils médicaux dans leur pays d'origine.

4 bourses ont été accordées pour le programme de bourses d'études en Oncologie, le Diplôme Post-Universitaire et un Master en Médecine Aiguë et Médecine Respiratoire.

En outre, 35 bourses ont été accordées pour les Cours de Master sur le Diabète et le Diplôme Post-Universitaire en Diabète, Endocrinologie et Médecine Cardiovasculaire Préventive dans le but de renforcer les capacités de soins du diabète au Burundi. Pour les Cours de Master sur le Diabète en français et en anglais, un jeune médecin de chaque province du Burundi a été inscrit. Une fois terminé, ces médecins peuvent établir des cliniques de diabète dans leurs centres de santé ou hôpitaux respectifs pour aider à prévenir et à prendre en charge la maladie dans leurs communautés respectives. Cela a permis au Burundi de disposer de son tout premier centre du diabète dans le pays et a été créé par l'un des diplômés du Master de la Fondation Merck. Les Anciens Boursiers de la Fondation Merck ont également récemment lancé la première Société de Diabétologie du Burundi.

« La Fondation Merck a toujours cru en l'importance du renforcement des capacités du système de santé et œuvre en ce sens depuis 2012. À ce jour, nous avons octroyé plus de 2500 bourses à des professionnels de santé issus de 52 pays, dans 44 spécialités médicales mal desservies. Nous continuerons à offrir des bourses à des médecins du Burundi et internationaux », a ajouté la Sénatrice, Dr. Rasha Kelej.

La Fondation Merck et la Première Dame du Burundi ont lancé neuf livres d'histoires pour enfants : « Plus Qu'une Mère », « Éduquer FIFI », « Faites Le Bon Choix », « Le Secours de Jackline », « Pas Qui Vous êtes », « Une Lumière d’Espoir », « Une Balade vers le Futur », « Jude Sans Sucre », et « La Tension de Mark » pour sensibiliser à diverses questions sociales et sanitaires, telles que la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité, le soutien à l'éducation des filles, la lutte contre la violence sexiste, la sensibilisation sur le diabète et l'hypertension. Des milliers d'exemplaires des livres d’histoires seront distribués aux écoliers du Burundi.

La Fondation Merck, en partenariat avec la Première Dame du Burundi, a également organisé 4 éditions de sa Formation des Médias sur la Santé pour permettre aux journalistes d'être la voix des sans-voix et a également annoncé l'appel à candidatures pour leurs 8 prix importants destinés aux représentants des médias, aux musiciens, aux créateurs de mode, aux cinéastes, aux étudiants et aux nouveaux talents potentiels dans ces domaines.

La 12ème édition du Merck Foundation Africa Asia Luminary a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Merck Foundation et Senator, Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck.

FIN/INFOSPLUSGABON/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon