Egypte : Le Ministère des Finances du Ghana et Afreximbank annoncent la résolution avec succès d'une facilité de 750 millions de dollars US

28 Décembre 2025

LIBREVILLE, 27 décembre (Infosplusgabon) - Le Gouvernement de la République du Ghana, agissant par le biais du Ministère des Finances, et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) ont le plaisir d'annoncer le règlement satisfaisant, pour les deux parties, des questions concernant la facilité de crédit de 750 millions de dollars US signée en 2022, ce qui leur permettra de poursuivre leur partenariat en faveur du programme de développement du Ghana. (Source : Afreximbank).

L'objectif chez Afreximbank est « de stimuler une expansion et une diversification constantes du commerce africain afin d’augmenter rapidement la part de l’Afrique dans le commerce mondial ; et ce faisant, fonctionner comme une institution financière de première classe, orientée vers le profit et socialement responsable, ainsi qu’un centre d’excellence dans les affaires commerciales africaines » et notre vision commune est de consolider la position de la Banque en tant que « Banque de financement commercial pour l’Afrique ».





