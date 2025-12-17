Côte d'Ivoire : Le Groupe de la Banque africaine de développement au centre des échanges pour redessiner la coopération

17 Décembre 2025

LIBREVILLE, 17 décembre (Infosplusgabon) - La vice-présidente principale du groupe de la Banque africaine de développement, Marie-Laure Akin-Olugbade a reçu l’envoyé spécial pour l’Afrique du Canada, l’ambassadeur Ben Marc Diendéré, ce mardi 9 décembre 2025 au siège de l’institution. Une rencontre conviviale pendant laquelle des échanges francs ont permis de poser les jalons d’une relation renouvelée.

« Le Canada est un partenaire et un très grand soutien de la Banque. Votre pays a montré un leadership sur des sujets tels que le climat, la croissance inclusive et aussi la question de l’égalité des genres », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade. Elle a également rappelé que le Canada fait partie des cinq plus gros contributeurs du Fonds africain de développement, guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, dont la 17e reconstitution des ressources aura lieu à Londres les 15 et 16 décembre 2025.

« Nous croyons en la Banque africaine de développement, un instrument important pour le continent », a pour sa part souligné Ben Marc Diendéré, présent en Côte d’Ivoire à l’occasion de l’investiture du président Alassane Ouattara. « Au-delà de la relation que nous entretenons, le Canada a lancé sa stratégie Canada-Afrique afin de renforcer notre coopération avec le continent. En tant que pays, nous avons des enjeux politiques de diversification des marchés. Nous voulons voir comment les entreprises canadiennes peuvent profiter de l’instrument qu’est la Banque africaine de développement », a-t-il ajouté.

L’envoyé spécial du Canada pour l’Afrique a évoqué des thèmes de prédilection qui pourraient, à l’avenir, être au cœur de ce partenariat. Il s’agit entre autres des énergies renouvelables, des mines, de l’agrobusiness, de la santé, de l’enseignement et la formation technique et professionnelle, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique ou encore des industries culturelles et créatives.

Marie-Laure Akin-Olugbade et son équipe ont présenté la Stratégie décennale adoptée en 2024 ainsi que les Quatre points cardinaux qui guident les investissements de la Banque. La vice-présidente principale a présenté des temps forts qui permettent de renforcer le partenariat, à savoir les séminaires d’opportunités d’affaires qui se tiennent deux fois par an. Elle a ensuite souligné que l’Africa investment forum - dont la dernière édition a clôturé le 29 novembre et qui a permis d’enregistrer près de 15,3 milliards de dollars d'intérêt d'investissement couvrant 39 projets bancables - est une parfaite opportunité pour les entreprises canadiennes.

Elle a enfin soulevé des pistes de partenariats, à commencer par le financement de la conception et d’études de faisabilité de projets et encouragé les entreprises à participer aux appels d’offres de programmes que la Banque accompagne.

Le représentant spécial a adressé une invitation à la Banque, à venir au Canada, afin de présenter ses activités au secteur privé. Les participants à la rencontre ont convenu de la mise en place d’une feuille de route pour poser les bases d’un renouvellement de la relation et afin de travailler ensemble différemment.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/GHB/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon