Sénegal : Le motif retenu pour les médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 est dévoilé

17 Décembre 2025

LIBREVILLE, 17 décembre (Infosplusgabon) - "The Roar of Youth" (le rugissement de la jeunesse), un motif saisissant de la designer espagnole Pilar Barbadillo Vicario, 26 ans, a été retenu pour l'avers des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. L'œuvre a été sélectionnée par un jury à la suite d’un appel à propositions lancé à l'échelle mondiale. Elle figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal.

Le motif "The Roar of Youth" met en avant un lion, symbole de force, de courage et du Sénégal. Sa crinière se compose de deux visages symétriques, incarnant l’équité et le respect, chacun couronné d’une branche d’olivier en référence à l'héritage olympique.

Le motif a été choisi à la suite d’un appel à propositions lancé à l'échelle mondiale et auquel ont répondu 103 pays.

Un motif inspiré par la culture Sénégalaise et les valeurs olympiques

Fruit d’une étude approfondie de l’art et du symbolisme sénégalais, "The Roar of Youth" place au centre du motif un lion, représentant à la fois le pays hôte et les valeurs de force et de courage. Deux visages symétriques, inspirés de l’art sénégalais, forment la crinière et illustrent l’équité et le respect dans le sport. Chaque visage est couronné d’une branche d’olivier, évoquant les origines antiques des Jeux Olympiques et la quête d’excellence. Le motif est complété par des lignes épurées, créant une médaille qui reflète à la fois la culture locale et les valeurs olympiques.

Pour expliquer son approche, Pilar Barbadillo Vicario, a déclaré : "J’ai conçu la médaille en pensant à ce que vous verriez lorsque vous l’auriez chez vous. Elle incarne tout ce que vous avez accompli au fil du temps – non seulement la victoire, mais aussi l’effort fourni et la motivation pour l'avenir."

"J'ai l'impression d'avoir moi-même gagné l'une de ces médailles"

Actuellement étudiante en master de design UX/UI, Pilar Barbadillo Vicario a décrit le moment où elle a appris qu'elle avait gagné comme étant profondément émouvant. "Je ne peux pas l'expliquer", a-t-elle confié. "Mes sœurs et moi adorons les Jeux Olympiques. Nous les regardons toujours ensemble. Elles n'en reviendront pas. Mes doigts en tremblaient."

Réfléchissant à ce que cette réalisation représente, elle a ajouté : "J'ai l'impression d'avoir moi-même gagné l'une de ces médailles. Les athlètes s'expriment à travers le sport, et moi à travers l'art. Savoir que de jeunes athlètes porteront une médaille ornée de mon motif est tout simplement incroyable.

Je voulais que la médaille rappelle aux vainqueurs où ils étaient et ce qu’ils ont réalisé ; qu'ils ont voyagé et qu'ils ont accompli quelque chose d’exceptionnel grâce à leurs efforts.

Lancé en septembre 2025, l’appel à propositions a attiré des candidatures issues de 103 pays, témoignant d’un fort intérêt international pour Dakar 2026. Les designers indiens, sénégalais, brésiliens, mexicains et français figurent parmi ceux ayant soumis le plus grand nombre de projets. En plus de voir sa création remise aux jeunes athlètes, Pilar Barbadillo Vicario sera invitée à assister aux JOJ de Dakar 2026.

Les motifs ont été examinés par un jury composé du président de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO) pour Dakar 2026, Humphrey Kayange OLY, du gagnant du concours de création des médailles de Gangwon 2024, Dante Akira Uwai, de l'olympienne artiste Annabel Eyres OLY, des jeunes leaders du CIO Peniamina Percival OLY et Pragnya Mohan, des jeunes reporters du CIO Yun Su Park et Yann Durand, ainsi que de l'ambassadeur de Dakar 2026, Elzo Jamdong. Le président de la commission de coordination de Dakar 2026 a présenté la recommandation du jury à la commission exécutive du CIO la semaine dernière.

Le deuxième prix a été décerné à Agisilaos Kyriazis, de Grèce, avec le motif "The Sun of Values", tandis que la troisième place a été attribuée à Elizuba Joe Abraham, d'Inde, pour "The Celebration of Triumph".

Le revers de la médaille sera conçu par le comité d'organisation de Dakar 2026 dans le cadre d’un concours national. Il intégrera des éléments de la culture sénégalaise ainsi que l'emblème des JOJ.

La possibilité de concevoir l'avers de la médaille a été offerte pour la première fois aux jeunes designers à l'occasion des JOJ de Singapour 2010, lorsque la Japonaise Setsuko Fukuzawa a créé le motif "Yes Youth Can". Depuis, des designers originaires de Slovaquie, de Roumanie, d'Indonésie, de Nouvelle-Zélande et du Brésil ont vu leurs créations remises aux jeunes athlètes sur le podium des JOJ.

Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans au maximum. Les Jeux se dérouleront sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.

