Gabon : La Setrag signe un Partenariat avec Cinq grandes Universités et Ecoles Supérieures

Gabon-Sociéte-Setrag/ Partenariat avec des grandes écoles

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) - la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) à travers sa stratégie RSE impulsée par le groupe français Eramet, vient d’organiser la Journée « EARLY CAREERS »à laquelle ont été conviées, l’Ecole de mines et de métallurgie de Moanda(E3MG), l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), l’Ecole Polytechnique de Masuku (EPM), l’Université Internationale de Libreville (UIL) connue sous l’appellation Berthe et Jean et BGFI Business School.

Dans la suite du programme « TREMPLIN » qui a profité à 15 de nos compatriotes jeunes talents, Une tradition pour cette entreprise qui depuis 2024 a instauré une initiative visant à détecter, former et professionnaliser les jeunes talents.

Setrag est considérée comme un opérateur stratégique au service du développement national. Elle a fait de la relève son combat a a signé le 3 décembre 2025 un partenariat avec des universités et grandes écoles du Gabon.

Pourquoi une Journée « EARLY CAREERS » ?

Définit comme un professionnel qui est en soit en début de carrière, soit en transition entre le milieu éducatif et le milieu professionnel ;par extension, ceux dont la carrière est dans les cinq années professionnelles, le « EARLY CAREERS » bénéficie de trois types de contrats. Le premier, le Contrat de Stage Ecole qui est une convention qui dure 3 à 6 mois pendant lesquels, l’étudiant encadré par un tuteur suit un stage non rémunéré sanctionné par un rapport de stage.

Le deuxième, un contrat de professionnalisation en abrégé CPE mis en place par le gouvernement à travers le Pole National pour la Promotion de l’Emploi (PNPE) concerne quant à lui les jeunes de moins de 35 ans, avec 3 ans d’expérience de nationalité gabonaise. Il dure 6 à 12 voire 18mois, et concerne les jeunes talents qui reçoivent une rémunération en fonction de la grille salariale Setrag définie pour l’activité.

Enfin le troisième contrat Vie qui est encadré par Business France. Il permet à son bénéficiaire de mener une mission dans une filiale hors France d’une entreprise française. Sa durée est de 6 à 24 mois et sa rémunération est versée par Business France et refacturé à Eramet SA.

Pour la Setrag l’objectif d’organiser cette journée « EARLY CAREERS » en invitant et en signant un partenariat avec l’élite de l’enseignement supérieur et technique du Gabon vise la réaffirmation de ses engagements RSE, la communication autour de ses réalisations, faire la connaissance de ses métiers et expertises, faire connaitre les offres locales de formations et constituer un vivier de jeunes talents.

En effet s’agissant des offres d’emploi, les chiffres compilés entre 2023 à 2025 parlent d’eux-mêmes et attestent que ce sont 170 jeunes diplômés, bacheliers, techniciens supérieurs, ingénieurs master2 qui ont été formés et répartis en six promotions répartis en six promotions ainsi qu’il suit :33 chefs d’interception dans le maintien de la voie formés en 24 mois ;67 conducteurs de train formés en 18 mois ;15 commerciaux formés en 12 mois ; 10 animateurs HSE formés en 12 mois 20 apprentis métiers supports formés en 12 mois ;et 15 apprentis programme tremplin « Jeunes Talents »,type MBA formés en 15 mois.

