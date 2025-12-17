USA : Réunion du secrétaire Rubio avec le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Ramírez

17 Décembre 2025

LIBREVILLE, 17 décembre (Infosplusgabon) - Le bureau du porte-parole adjoint principal, Tommy Pigott, a annoncé que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré récemment le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Rubén Ramírez Lezcano, pour signer un Accord sur le statut des forces (SOFA) entre les États-Unis et le Paraguay.

Cet accord historique établit un cadre clair pour la présence et les activités du personnel civil militaire américain et du Département de la Guerre au Paraguay, facilitant la formation bilatérale et multinationale, l’aide humanitaire, la réponse aux catastrophes et d’autres intérêts communs en matière de sécurité.

Le secrétaire d'Etat Rubio a souligné que le SOFA reflète l’engagement des États-Unis à coordonner étroitement avec le Paraguay sur la sécurité régionale et l’importance croissante du Paraguay en tant que leader régional et défenseur de la sécurité dans notre hémisphère.

Cet accord renforce un partenariat de longue date et soutient nos priorités communes. Les deux responsables ont exprimé leur confiance dans le fait que l’accord renforcera la souveraineté des deux pays et renforcera notre coopération pour une plus grande stabilité et prospérité dans la région.

FIN/INFOSPLUSGABON/ADB/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon