Afrique : La Banque africaine de développement et São Tomé-et-Principe signent trois nouveaux accords de financement sous forme de dons

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de São Tomé-et-Principe ont renforcé leur partenariat de développement par le biais d’un nouveau financement de 18 millions de dollars sous forme de dons.

Ces trois accords, signés jeudi lors du Forum d’investissement de São Tomé-et-Principe à Bruxelles, soutiendront l’énergie, l’agriculture climato-intelligente et le nexus eau-énergie-sécurité alimentaire.

Le premier accord alloue 7,5 millions de dollars à la troisième phase du Programme de renforcement de la viabilité budgétaire et de la résilience économique -Financement supplémentaire (FSERP-SF)-, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’appui budgétaire lancée en décembre 2023. Ce financement porte le montant cumulé à 20 millions de dollars, qui seront versés directement au budget national.

Le programme soutient les réformes autour de deux axes principaux : la viabilité budgétaire et la transition énergétique. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de São Tomé-et-Principe s’est engagé à entreprendre des réformes essentielles du système de passation des marchés publics, des douanes et de la gestion de la dette.

En ce qui concerne la transition énergétique - une priorité absolue du Plan national de développement du pays -, le programme finance l’amélioration de la gouvernance de la compagnie nationale d’électricité, l’ajustement des tarifs pour le recouvrement des coûts et l’accélération de la transition vers les sources d’énergie renouvelable. Ce cadre politique complète les investissements en faveur de la transformation énergétique dans les infrastructures de production et de distribution. Le Fonds spécial du Nigéria (FSN), administré par la Banque africaine de développement, finance cette troisième phase.

Le deuxième accord de financement canalise les ressources du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) vers le Projet de cogestion des facteurs climatiques pour la résilience de l’agriculture et de la pêche (PRIASA III). L’objectif est de renforcer les chaînes de valeur de l’agriculture et de la pêche tout en déployant des technologies résilientes au climat afin de préserver les moyens de subsistance face aux sécheresses, aux inondations et aux pénuries d’eau.

Avec un investissement total de 18,9 millions de dollars, dont 10 millions de dollars de financement de la Banque africaine de développement et 8,9 millions de dollars du FEM, le projet sera mis en œuvre à travers trois composantes : l’amélioration des chaînes de valeur et des avantages socio-économiques, la réduction de la vulnérabilité grâce à des technologies climato-intelligentes et au renforcement des capacités, et la garantie d’une gestion de projet efficace pour une adaptation au climat intégrée dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Le troisième accord porte sur une Facilité de préparation de projet (PPF) de 1,4 million de dollars pour le nexus eau-énergie-sécurité alimentaire, dans le cadre de l’initiative NEW-ERA, afin de favoriser le développement durable dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture. Sur une période de deux ans, cette facilité permettra d’élaborer des études essentielles et des plans directeurs pour la gestion intégrée des ressources en eau, incluant la construction d’un barrage polyvalent, d’une station d’épuration, de mesures de résilience climatique et d’un plan d’assainissement à l’échelle de la ville.

Le PPF jette les bases d’investissements futurs visant à assurer l’accès universel à l’eau potable, à explorer le potentiel de production d’énergie hydroélectrique et à améliorer la production alimentaire d’ici à 2030, tout en renforçant la gouvernance et les capacités des parties prenantes. Le projet créera des emplois, renforcera la résilience des écosystèmes et soutiendra les engagements climatiques du pays.

« Au moment où São Tomé-et-Príncipe présente à la communauté internationale son Plan national de développement et sollicite des investisseurs pour dynamiser son secteur privé, ces trois accords de financement témoignent clairement de l’engagement de la Banque africaine de développement aux côtés du pays en tant que fournisseur de capital patient et de solutions d’atténuation des risques », a déclaré Pietro Toigo, chef du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Angola et São Tomé-et-Principe.

Le 30 novembre 2025, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement à São Tomé-et-Principe totalisait 89,4 millions de dollars environ, répartis entre 12 instruments de financement, avec un âge moyen de 4,2 ans et un ratio de décaissement de 49,5 %. Sa répartition sectorielle est dominée par l’agriculture (43 %), suivie des opérations multisectorielles (23 %), de la finance (17 %), de l’énergie (15 %) et de l’eau (2 %).

Le portefeuille du Groupe de la Banque est fortement axé sur la résilience, la sécurité alimentaire, la transition énergétique et les réformes macroéconomiques, et montre un engagement croissant dans l’économie verte et bleue et l’infrastructure financière.

