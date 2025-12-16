Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entetenu avec le Fondateur et Président Exécutif du Groupe Fortescue

16 Décembre 2025

Gabon - Economie-Matières premières / Gisement de fer de Belinga

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) - Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est récemment entretenu avec une délégation du Groupe Fortescue conduite par son Fondateur et Président, Andrew Forrest.

Les récents développements au Gabon ont des implications stratégiques immédiates pour Belinga. Le programme de transformation englobera le minerai de fer. Des responsables du ministère des Mines ont indiqué que des exigences de traitement similaires à celles prévues pour le manganèse à l'horizon 2029 s'appliqueront aux activités de Fortescue.

De même, le manganèse brut ne quittera plus le Gabon à compter du 1er janvier 2029.

Andrew Forrest a décliné au chaf de l'Etat le stade des activités sur le terrain. Fortescue est reconnue pour son expérience pour la réalisation des infrastructures à l’image du port Hedland, le plus grand terminal de vrac au monde. D'autre part, Fortescue est le Premier réseau industriel mondial qui fonctionnera exclusivement à partir d’énergies vertes, souligne-t-on.

Fortescue excerce ses activités au Gabon par l'intermédiaire de sa filiale Ivindo Iron, basée à Belinga au nord-est du pays.

Fortescue voudrait globaliser les activités de la mine, du rail, du port et de l’énergie verte.

